滙豐Live+現金回饋卡搶市　日本餐飲消費享最高5.88%

▲ 滙豐銀行全新推出滙豐Live+現金回饋卡。（圖／公司提供）

記者陳瑩欣／台北報導

滙豐（台灣）商業銀行今 （17） 日推出全新「Live+現金回饋卡」，祭出餐飲、購物、娛樂三大通路最高享3.88% 超優現金回饋，更精選海外如日本等國家餐飲消費享最高5.88%回饋。



滙豐集團對台灣市場的信用卡消費型態研究顯示，民眾對於餐飲、購物和娛樂方面的現金回饋最感興趣。國內消費研究調查報告 亦指出，當今餐飲市場活絡，民眾聚餐需求增加，周末人均餐飲花費更較平日高出約四成，顯示餐飲、購物和娛樂三大通路的消費需求持續呈現爆炸性成長。



滙豐銀行此次與Visa合作推出全新的滙豐Live+現金回饋卡，提供卡友至亞洲精選超過200間餐廳用餐享85折優惠；同時與國內知名餐飲龍頭王品集團合作，天天享15% 瘋點數回饋無上限。除此之外，國內餐廳還享有3.88% 現金回饋，至亞洲七大國家 餐飲消費再加碼1% 回饋，讓卡友不論在國內國外都能輕鬆享受美食。



滙豐財富管理及個人銀行業務零售銀行全球行政總裁Taylan Turan表示，隨着新興富裕群體的財富逐漸增長而增加消費力，Live+信用卡讓客戶既可獲得超凡優質的生活體驗，又可以獲得回饋。



為了捕捉新興富裕客戶群的快速增長消費力及海外消費需求，滙豐台灣為滙豐集團全球最早推出滙豐Live+現金回饋卡的市場之一。該信用卡亦將於今年全球多個滙豐集團所在市場陸續登場。



除了搶攻餐飲消費商機，滙豐銀行亦針對購物和休閒娛樂兩大需求，與各大百貨公司、線上購物平台、電影院、海內外主題樂園等攜手合作，消費者持Live+現金回饋卡皆享3.88% 現金回饋。



為了獎勵忠誠客戶，綁定滙豐帳戶自動扣繳Live+現金回饋卡卡費，還可額外享有1% 加碼回饋，結合亞洲七大國家餐飲消費加碼1% 回饋，總計最高達5.88% 的刷卡現金回饋，讓卡友在享受精彩生活的同時，還能立享超值優惠。



滙豐（台灣）銀行財富管理暨個人金融事業處負責人游天立表示，今年是滙豐銀行在台灣成立全方位服務分行的40周年，會持續發掘客戶真正的需求，為客戶提供創新解決方案。此次滙豐在台灣及亞洲多個市場共同推出Live+現金回饋卡，展現滙豐銀行全球化佈局的優勢，為卡友打造國內海外皆享超值現金回饋的尊榮禮遇。



滙豐Live+現金回饋卡以直式卡面呈現，下緣的獨特凹槽設計，幫助視障朋友方便識別卡片方向，使用插入式讀卡機時也能輕鬆用卡，展現滙豐銀行推動友善金融，擁抱多元與包容的價值觀，推出的產品和服務都能更貼近每位客戶的需求。

