台積電跌破千元　他急問「適合進場撿便宜？」一票點頭喊All in

▲現在適合進場嗎？（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

台積電美國存託憑證（ADR）下挫近8%，台積電（2330）今天股價同步走低，開盤跳空跌破1000元大關，達988元，下跌42元，市值縮水近1兆元，就有網友好奇，現在的時機點適合進場嗎？是不是可以撿便宜？對此，有網友建議再觀望一下，但也有人勸買，「此時不上車，要等1500再上車嗎？」

有網友指出，「早上開盤適合進場撿便宜嗎？」看到股版一早就很熱鬧，想必有大事發生，手上還有一些增貸的現金，「最後150萬了」，台積電好不容易跌到千元以下，想知道現在適不適合進場的時機，「如果是長期存股族，是不是進場撿便宜的好時機？」

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貼文曝光，網友一面倒勸買，「這種急殺的最好撿了，最後都會漲上去」、「終於等到了，先恭喜你準備賺錢」、「給你上車還不懂得把握，那就會繼續空手哭哭」、「又是一次歐印的機會」、「2330到底怎麼輸」、「趁現在打折，不然等等要跟不上了」、「怎麼可以還沒歐印呢？」不過也有人提醒，「要撿也等止跌回穩在撿」、「是撿玻璃還是撿便宜」、「先讓子彈飛一下」、「等法說會結束再說」。

台積電今日在美科股重挫下同步「嚇跌」，開盤跌破1000元大關，達988元，下跌42元，台股指數也連動影響逾340點，台積電市值一度縮水1.08兆元，降至25.62兆元。此外，台積電下午將召開法人說明會，除了9月漲價以外，營運展望、資本支出、晶圓代工報價、製程技術進展及國內外布局外，地緣政治的變數也是市場關注的焦點。