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先探／馬斯克xAI新創資料中心搶市

圖／先探投資週刊 提供

馬斯克要打造比OpenAI最新GPT-4o更強的大型語言模型，特斯拉還擴建超級電腦集群，運用自己的ＡＩ和Nvidia AI晶片，提高自動駕駛技術等級。

文／魏聖峰

特斯拉即將在七月二十三日美股盤後交易發布最新財報，今年來股價一度表現不佳的特斯拉，竟然從六月下旬起連續十一個交易日強彈，累積波段漲幅達四四．二％，更讓今年報酬率一夕間翻正。特斯拉股價此時突然動起來，可能與市場高度期待馬斯克在ＡＩ的布局，將能替特斯拉加分。

特斯拉在電動車的好日子沒了，近兩年遭到中國廉價電動車廠的夾殺，全球龍頭地位在去年十月被比亞迪搶走，今年第一季毛利率創下一七年第四季以來新低。七月初公布第二季電動車銷售量，雖然比市場預期好，也比前一季成長十四．七％，卻還是比去年同期減少四．七％。由數據來看，第二季財報會比前一季好，但若要重拾昔日榮景還有很長的路要走。

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馬斯克的ＡＩ計畫

幸好，特斯拉不只電動車，創辦人馬斯克也不是只有特斯拉而已。馬斯克的SpaceX目前正在測試載人大型太空船，努力朝向殖民火星的計畫邁進。SpaceX的火箭發射器重複使用的技術越來越成熟，估值已超過二千億美元，是全世界最大的獨角獸。不僅如此，馬斯克最新成立一家ＡＩ的新創公司xAI，誓言要打造一座高效率的超級電腦，xAI已完成Ｂ輪募資六○億美元。另外，馬斯克也在德州超級工廠擴建超級電腦集群，這座超級電腦集群，將會是特斯拉提升全自動駕駛技術（ＦＳＤ）的計畫。馬斯克在ＡＩ方面擴展計畫，應該是近期特斯拉股價得以大漲的關鍵。

亞馬遜、微軟和谷歌是全球前三大雲端運算供應商（ＣＳＰ），現在幾乎每家企業及許多政府機構都向ＣＳＰ租資料庫，以降低成本。全球前三大ＣＳＰ的市占率合計六六％；接下來是阿里巴巴市占率四％、IBM與Saleforce的三％以及甲骨文（Oracle）的二％。先前傳出馬斯克的xAI打算以一○○億美元租用甲骨文的雲端運算資料庫，一度激勵甲骨文股價大漲。然而，經過雙方討論後，馬斯克嫌甲骨文伺服器供貨速度不夠快，以及甲骨文擔心xAI設立地點電力不足等問題，取消租用甲骨文雲端伺服器的計畫，改為自行向Nvidia購買AI GPU來組裝超級電腦。

Nvidia最新規格的AI GPU的客戶都是Meta平台、微軟、谷歌和亞馬遜等ＣＳＰ業者。由於市場對高階ＡＩ晶片需求很大，IBM、Saleforce和甲骨文等不屬於一級ＣＳＰ業者，可能沒有辦法馬上拿到想要的高階AI GPU。超級電腦租用雲端運算資料庫並非不可行，對ＣＳＰ業者而言，卻可能擔心排擠到其他雲端運算客戶的使用效率，對ＣＳＰ反而招來負面影響，這也是超級電腦大多是單一公司自行組裝資料庫的原因。以馬斯克對ＡＩ的雄心壯志以及未來特斯拉自動駕駛資料股的使用規模，自己組裝超級電腦可能比較划算。

根據外電報導，xAI的計畫是要配備十萬個Nvidia的H100 GPU，而到明年夏天可能會增加到三○萬個Nvidia的B200 GPU，屆時要打造世界最大ＡＩ超級電腦，並將耗資數十億美元。為了打造這個ＡＩ資料中心，戴爾科技和美超微（SuperMicro）將是xAI超級電腦的合作夥伴，提供必要伺服器基礎設施，並採用美超微最先進的液冷技術。與資料中心先前採用傳統的冷卻技術相比，可以降低八九％的電力成本。馬斯克xAI籌組超級電腦的目的，是看好未來ＡＩ的應用，還想要打造比OpenAI在今年五月推出GPT-4o更強的大型語言處理模型（ＬＬＭ）。

提升特斯拉的ＡＩ純度

特斯拉目前電動車的毛利率遭到中國廉價電動車的侵蝕而創下六年多新低，如果要讓電動車銷售提升，搭配最新的自動駕駛技術或許是可行的。特斯拉目前的自動駕駛數仍屬於第二級，最好的ＦＳＤ只能擔任輔助駕駛的角色。在提升自動駕駛技術方面，特斯拉或許可以靠ＡＩ想辦法突破現有自動駕駛的等級。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2309期精彩當期內文轉載》

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