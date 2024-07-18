台積電釋超強財測　魏哲家：今年會是「強大成長」的一年

▲台積電今日舉行法說會。（圖／記者高兆麟攝）



記者高兆麟／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今(18)日舉行法說會並公佈 2024 年第二季財務報告，並釋出第三季財測，令人驚喜的是，台積電預期第三季毛利有望達53.5%，最高有機會挑戰55.5％，比日前外資釋出最樂觀看法53％還要高上許多。受惠AI需求和手機成長，台積電董事長魏哲家預計今年會是「強大成長」的一年，因此調高整年成長展望至中位數20％。

根據台積電釋出最新財測，台積電預期第三季營收，若以新台幣 32.5 元兌 1 美元匯率假設，約會落在224億至232億之間，毛利率約會落在53.5%至55.5%之間，營利率約在42.5%至44.5%之間。

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台積電財務長暨發言人黃仁昭表示:「台積電2024年第二季的業績雖部分受到智慧型手機持續的季節性因素影響，然我們仍受惠於市場對台積電領先業界之 3 奈米和 5 奈米技術的強勁需求。進入 2024 年第三季，我們預期台積電的業績將得益於智慧型手機和 AI 相關商機對我們先進製程技術的強勁需求。」

魏哲家也表示，台積電持續看到AI強勁需求，台積電可以支持客戶成長，預計今年資本支出約為300至320億元。

魏哲家也表示，第二季的強勁成長，主要原因是AI需求帶動強勁的3奈米和5奈米需求，預計今年全年會被強勁手機和AI帶動，整年來看，預期整個半導體產業（不含記憶體）成長的展望，和上次法說會釋出展望不變。

魏哲家重申，透過強勁AI需求和手機成長，以及台積電先進的3奈米和5奈米製程，預計今年會是「強大成長」的一年，因此調高整年成長展望至中位數20％。

魏哲家也在回應法人提問時表示，他只能說，客戶需求非常高，台積電真的很努力窮盡一切方法才能努力達到客戶需求，希望2026或2027年時，看能否達到供需平衡，但就目前來看，台積電還在盡一切方法來達成客戶需求。