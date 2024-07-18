台積電2027年前產能吃緊　魏哲家：CoWoS明年再翻倍

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今(18)日舉行法說會並公佈 2024 年第二季財務報告，台積電董座魏哲家在會中一再強調，台積電目前產能非常緊，台積電正努力達到客戶需求，不過要等明後年才有機會看到供需平衡，另外，台積電也持續擴張CoWoS（Chip-on-Wafer，晶片堆疊）先進封裝產能，希望今年翻倍後，明年能夠再翻倍，來達到客戶需求。

魏哲家針對需求也表示，客戶需求非常高，台積電真的很努力才能達到客戶需求，希望2026或2027年看能不能達到供需平衡，台積電還在盡一切可能來達到，至於CoWoS，魏哲家則說，希望今年仍能讓產能翻倍，明年再翻倍，來達客戶需求，因為目前這部分產能都還不夠，而且短缺很多，這會限制客戶成長，台積電會和供應鏈合作，盡可能滿足客戶需求，讓他們健康成長，也帶動台積電晶圓銷量。

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魏哲家說，先進封裝過去毛利率偏低，但現在可以跟上企業平均了，台積電很努力降低成本，毛利率這兩年也因此成長很多。

有法人關心，台積電是否會改變目標在提升毛利率成長上，魏哲家則說，台積電和客戶合作，台積電想要賣的是公司的價值，至於改變毛利率目標這部分，他希望大家可以把重點放在長期達到53％或更高的「更高」這部分。

至於最先進製程的需求，魏哲家則說，所有人都想往更先進更有效率的製程走，客戶要尋找更先進的科技，可以功耗更好，大家都想往N2甚至A16走，但現在的產能非常緊，希望明年或後年，可以建構足夠的產能來滿足，至於現在夠嗎，肯定是不夠，但台積電正在努力。