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疫後規模最大「東協暨紐澳商機日」　促成1億美元商機

▲2024年東協暨紐澳商機日，洽談現場熱絡。（圖／貿協提供）

▲2024年東協暨紐澳商機日，現場洽談熱絡。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

為協助我國企業拓展東協暨紐澳市場，經濟部國際貿易署委託外貿協會於今(18)日在台北國際會議中心舉辦「2024年東協暨紐澳商機日」，邀請來自東協11個國家的77位買主與380家台灣企業進行近600場次洽談，促成1億美元商機。

依海關資料統計，自2020年以來我國對東協出口總額佔比逐年上升，2023年約佔總出口額的17.6%，2024年1至6月台灣對東協出口金額成長達22.6%，其中對泰國出口成長42.4%、對馬來西亞出口成長27.5%、對越南出口成長26.6%、對新加坡出口成長25.4%，代表東協市場對台灣企業的重要性更甚以往。

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本次買主採購項目以資通訊、機械及消費品等三大產業為大宗，其中不乏數家超大型跨國企業，如:來自的新加坡連鎖超市FairPrice鎖定美味多元的冷凍食品。

全球資產管理暨營運商Keppel找尋垃圾焚化發電廠、污水處理廠等系統解決方案；投資肯德基及海尼根的Asia Resource Corporation集團欲採購食品加工機械。全球第一大化粧品集團，法國知名美粧集團馬來西亞分公司將採購具綠色永續與生態設計的禮贈品。

商機日洽談成果豐碩，柬埔寨Medicom公司希望引進圓展科技在醫療專用的遠距鏡頭及影像整合系統。印尼排名第一的汽車零配件A商，對於慧友電子的車載系統感興趣，後續商機可期。澳洲知名保健食品製造商Homart Pharmaceuticals來台尋找能配合保健食品期限、可放置至少2至3年的藥用環保包裝機械及包裝材料，對前來洽談的豐溢、晴騰等企業產品表示肯定並將後續連繫，另對具開發專利原料技術的拜寧騰能生技更是讚譽有加，未來合作空間相當大。

六角國際旗下天恩粉圓與韓國最大麵包生產銷售企業SPC集團新加坡分公司洽談，對10分鐘內即可享用的快煮珍珠等產品相當感興趣，已帶回樣品試作後再洽談後續訂單細節。

馬來西亞知名連鎖藥局NEXTBEU對於森田藥粧、日和士林的面膜及保養品印象深刻，不但能針對醫美術後保養復原，彈性的OEM解決方案也讓買主非常滿意。

全球供應鏈重組風潮，讓擁有超過6.5億人口的東協市場，因人口紅利、豐富資源、優惠投資措施及積極融入經濟區域整合，一躍成為供應鏈移轉之重要區域。

再者，東協中產階級占總人口的60%，人均所得隨著經濟成長逐漸增加，購買潛力不容小覷，其龐大的消費力，再結合跳躍式的數位化發展程度，非常值得我商深耕布局與拓展。

貿協指出，為協助我國業者持續深耕東協及紐澳市場，各項拓銷活動如：泰國臺灣形象展、印菲緬拓銷團等正熱烈報名中，拓銷國際市場不間斷，詳細活動資訊可上活動網頁查詢。（https://events.taiwantrade.com/）。

關鍵字： 疫後最大東協暨紐澳商機日1億美元商機

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