越跌越買！小資族偏愛台積電、鴻海　高息ETF最愛00919

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）



記者廖婕妤／台北報導

台股18日大跌，不過小資存股熱度不減，觀察台股零股交易情況，其中台積電（2330）、鴻海（2317）分居前兩名，群益台灣精選高息（00919）則是最受小資投資族青睞的台股ETF；前10大排行中，台股ETF就佔了7席，其中高股息ETF佔了5席，顯示出台股高息ETF的存股價值持續受投資人青睞。

另進一步觀察群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、群益科技高息成長（00946）這5檔台股高息ETF今年來含息表現，其中00919上漲20.16％表現居冠，而00946為今年新成立的ETF表現也不俗。

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據了解，00919挾著5次穩定配高息與抗跌跟漲的投資契機，持續吸引許多小資族買盤持續挹注，而00946甫於17日公布首次配息，根據群益投信官網公告資訊，00946本次基金每受益權單位預估配發金額為新台幣0.067元，預估年化配息率為7.55％，是目前今年台股ETF新兵中配息最佳的，因此也讓許多投資人逢低進場，00946除息日訂於8／7，故想參與配息的投資人，最晚須在8／6買進。

財富管理業者表示，在現階段全球通膨高漲及股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，在高息股選擇方面，不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得「真高息」。為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

業者指出，雖然股市漲多後須提防過熱的修正，不過，中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常，以及經濟循環回到上升軌道，台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級，多頭則可望持續發展。台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。