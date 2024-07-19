台積電、大立光法說曝iPhone 16訂單不增　郭明錤：蘋果AI太樂觀

▲大立光、台積電法說透露iPhone 16恐沒有增加。（示意圖／路透社）

記者高兆麟／綜合報導

知名蘋果分析師郭明錤今日發文指出，雖然WWDC後，不時有iPhone 16訂單增加的訊息，但近期連續兩個Apple的關鍵供應商 (台積電與大立光) 的法說，都暗示了iPhone 16可能沒有增加訂單，因此他認為人們對新款iPhone 16的預期或許過於樂觀。

郭明錤表示，由於台積電指出「我們沒有看到出貨成長突然增加。」，大立光也表示今年高階機型訂單跟去年差不多，他對此的理解是，的確有特定供應商看到2H24 iPhone 16訂單增加，但從EMS/組裝的角度看，2H24 iPhone 16訂單並沒有太大變化 (約8,700萬部)，依舊略低於2H23 iPhone 15的訂單量 (約9,100萬部)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭明錤認為，台積電、大立光跟組裝廠商的訂單趨勢若一致，則該趨勢應相當具有參考性。至於某些廠商的iPhone 16訂單增加，可能跟個別產業或零組件的特定原因有關。

郭明錤表示，Apple Intelligence的推出是普遍被認為iPhone 16訂單增加的原因。但目前Apple Intelligence在下半年僅提供給美國用戶測試的Beta版，且Apple Intelligence Siri僅支援英語。先不論是否僅憑Apple Intelligence就能推動換機需求，要消費者在2H24為測試版本的Apple Intelligence購買新款iPhone 16的預期或許過於樂觀。

蘋果週四股價下跌4.7美元，跌幅2.05%，收在224.18美元。