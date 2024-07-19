蘿拉誇張行徑「蔡阿嘎早知道」1原因沒開除！網：很多公司都這樣

▲蔡阿嘎。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）



記者施怡妏／綜合報導

蔡阿嘎日前公布解雇員工蘿拉的真相，是因為對方利用AB合約詐財高達8位數，在蔡阿嘎最新的Podcast節目《關我屁事》中，重新回鍋的耶嫩透露自己當初的離職原因，揭露蘿拉私下的種種惡劣行徑，有網友便好奇，員工那些誇張的行徑嗎，老闆真的都不會知道？對此，網友透露，「老闆其實都知道，但不會開除」。

有網友在Dcard發文，「蔡阿嘎是真的不知道前員工的誇張行徑嗎？」撇除違法的事情，在職場看過很多像蘿拉那樣的人，但都不敢跟主管反映，某次離職時，有跟老闆提到老鳥誇張的事蹟，「結果老闆就說他都知道」，但是員工不好找，也念在對方是老員工了，所以沒有特別處理。

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原PO指出，「這位員工現在也還在工作，老闆也沒打算解決阿」，其實這樣的人在南部傳產一大堆，大家應該也見怪不怪了，好奇蔡阿嘎是不是其實知道，只是睜一隻眼閉一隻眼。

貼文曝光，網友表示老闆在乎的是產值，其他事情不會特別追究，「只要公司沒倒，老闆都不可能太笨，就像你的經驗，有些行為就算知道，也會因為人的不同，可以選擇認真處理或者不深究，畢竟職場上，產值貢獻最重要」、「職場上其實很多這種人，只是沒有涉及到違法事項，很多公司單位都不會因為員工私德有問題ex.個性不討喜、會閃事，進而辭退員工」、「確實，我也待過類似的職場，老闆即使知道某員工有瑕疵，但因為是業績好的業務，就完全不敢砍」。

也有網友指出，蔡阿嘎曾在影片中說過，「他知道前員工除了公關以外的能力不好，或者容易閃責任跟搶別人風采的事情，但當時並沒有發生違法事件，所以他選擇讓前員工去做他擅長的事情，為公司帶來業績就好」。