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「Go Green With Taiwan」向全球招募永續提案　獎金兩萬美元

▲左起貿協秘書長王熙蒙、貿協董事長黃志芳、貿易署署長江文若、榮譽大使施振榮攜手宣布活動啟動。（圖／記者張佩芬攝）

▲左起貿協秘書長王熙蒙、貿協董事長黃志芳、貿易署署長江文若、榮譽大使施振榮日前攜手宣布2024「Go Green With Taiwan」全球徵案活動啟動。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

因應全球各國發展綠色能源及永續經濟趨勢，臺灣已累積擁有豐富綠色產品及技術，國際貿易署及外貿協會發起的2024「Go Green With Taiwan」全球徵案活動，邀請全球提案者展現創造力，結合台灣永續綠色產品和解決方案，促進全球永續發展的國際合作，攜手守護下一代的未來，前三名的提案將可分別獲得獎金兩萬美元，八月底前截止報名。

貿協指出，台灣綠色產業正在崛起，包括能源和儲能、節能、低碳交通，綠色環保材料、環保設備和循環經濟等均成為國際綠能合作最佳夥伴。

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如台達電身為能源管理系統的全球領導者，在全球各地辦公室實施電動車友善基礎設施，運用DeltaGrid EVM作為核心充電管理系統，透過AI分析每日使用數據，優化長期能源調度，以調節電動車充電、太陽能發電和儲能，台達電歐洲總部也因此節省15.64%的總能源成本，此解決方案亦適用於購物中心停車場、住宅區和辦公大樓等。

台灣業者在全球低碳運輸供應鏈中也扮演至關重要的地位，富田電機與特斯拉合作，將電動車馬達從400公斤降至不超過60公斤，滿足全球電動車多元化製造需求，並擴展至馬自達等品牌合作，運用其輕量技術提升電動車市場競爭力。

創奕能源則把握各國政府推動更換電動巴士商機，已與東南亞、印度等海外市場策略聯盟，運用半導體分工模式，專注核心零組件，車體製造則外包予在地車廠，年產200輛電動巴士，50%以上由外部工廠製造，未來將主攻自駕技術和持續拓展海外市場。

環保材料、循環經濟方面，宏碁電腦(Acer)在2021年便推出其首款環保筆記型電腦Aspire Vero，該筆電使用消費後回收塑料（PCR）和海洋回收塑料（OBP），機身含30-40% PCR 塑料，觸控板為100%OBP，包裝材料也採用高達90%的回收紙，並使用標準螺絲，易於維修和升級，延長使用壽命，其包裝盒可重複利用，內部分隔設計可轉換為筆電支架，包裝緩衝材料可用作育苗盆，實現循環設計。

台灣具備優秀的產業技術及人才，以及豐富的軟硬體資源，除了以上舉例的公司之外，台灣還有更多綠能優秀產業及完整的供應鏈，再加上政府政策支持，讓台灣在全球永續綠能轉型中扮演著重要的角色。

本次2024「Go Green with Taiwan」全球徵案活動，期望能收到來自全球優秀的提案人提出結合應用台灣綠能企業產品或解決方案的提案，歡迎各國提案人士踴躍參與提案。

「Go Green with Taiwan」全球徵案活動即日起開放提案報名至2024年8月31日台灣時間止，歡迎各國提案人士踴躍參與提案，與台灣一同攜手，為全球打造綠色、永續的未來！徵案相關流程及訊息可至活動報名官網瀏覽：gogreen.taiwanexcellence.org。

關鍵字： 全球招募永續提案獎金兩萬美元

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