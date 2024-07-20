台股單周遭外資提款1666億　一表看賣最多10檔

▲台股本周遭外資鉅額提款。（圖／記者湯興漢攝）
陳瑩欣／台北報導
美國總統選舉變數攪動全球股市，台股本周（7/15~7/19）淪為外資提款機，單周鉅額提款1666億元，大盤加權指數單周跳水重挫1047點，其中台積電（2330）遭賣出逾10萬張居冠，新光金（2888）也遭調節超過9萬張居次。
美國共和黨總統候選人、前總統川普稱台灣搶走美國晶片生意，要收保護費，再加上現任總統拜登收緊大陸晶片禁令，使得半導體股領跌，台積電首當其衝，外資連3賣，合計本周賣超高達10.19萬張。
除台積電外，外資本周賣超個股中排名第2~5依序是新光金、力積電（6770）、英業達（2356）與彩晶（6116）。
至於本周反手買進最多個股為群創（3481）超過14萬張，至於買最多排名第2~5依序是群益證（6005）、國泰金（2882）、聯電（2303）與元大金（2885）。
針對台股本周的大幅回檔，PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，AI推升台股評價，同時帶動台股結構性轉變，有利於市場給予台股更高的評價面，然因為目前評價面快速衝高，且融資餘額維持高水位，在周四跳空開低且跌破月線之後，短線上回檔整理機會高；下周視美股特斯拉、IBM、德州儀器、微軟、Alphabet、Meta、英特爾財報與市場展望，是否能提振多頭信心。
黃新迪指出，川普本周接受外媒訪問時，提出台灣晶片代工廠限縮美國本土晶片業務發展，並強調台灣應付保護費以交換美方護衛，導致市場樂觀情緒迅速降溫，晶圓龍頭大廠樂觀數據也未能提振多頭氣勢，不過，外資法人認為，國際資金調節並非對基本面不信任，而是降低地緣政治的不確定因子。
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