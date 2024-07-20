台積電躍台股股東人數最多人氣王 超車00878

台積電（2330）跌回千元以下搶短買盤進駐，根據集保中心今（20）早公布最新股東人數，台積電睽違10個月重新站回130萬人以上，且衝至133萬餘人，單周股東人數狂增8萬8817人，一口氣超車中鋼（2002）與號稱國民ETF的國泰永續高股息（00878），並從00878手中奪走台股人氣王。

台股單周遭外資提款1666億 一表看賣最多10檔

美國總統選舉變數攪動全球股市，台股本周（7/15~7/19）淪為外資提款機，單周鉅額提款1666億元，大盤加權指數單周跳水重挫1047點，其中台積電（2330）遭賣出逾10萬張居冠，新光金（2888）也遭調節超過9萬居次。

勞長何佩珊籲雇主加強熱危害預防 新法規8月上路、最高罰30萬

今年夏天以來持續高溫炎熱，戶外作業熱危害議題備受矚目，為避免工作者因高氣溫或缺氧危險作業發生職業災害，勞動部職業安全衛生署舉辦「高氣溫暨缺氧危害預防示範觀摩會」，勞動部長何佩珊也呼籲雇主，應落實各項危害預防措施，提供勞工健康安全的工作環境。

台積電ADR重摔15% 謝金河：川普成撞破瓷器店的灰犀牛

美國共和黨總統侯選人、美國前總統川普言論讓全球股市繃緊神經，財信傳媒董事長謝金河在臉書上發文指出，全球科技股面臨漲多修正壓力的同時，川普效應加速了這修正，川普成了撞破瓷器店的灰犀牛。

台股除權息旺季 專家：留意「假除息」風險

台股進入除權息旺季，永豐金證券提醒投資人3大重點，除注意除息領息時間外，需留意融資假除息風險、和股利再投資風險。

看大盤指數決定買股時機？ 專家教戰1重點：要有自身投資觀點

你一定多少都聽過一句話：「現在大盤已經萬七、萬八，怎麼還能投資？當然有賺就要跑！」不過隨著兩萬點到來，屢創新高之下，甚至近期新高的兩萬四千點，說要空手的人也手上沒股票，回頭總是漲到最高點，才因為錯失恐懼症FOMO而進場，這就是矛盾，對吧？

英特爾為巴黎奧運官方AI平台合作夥伴 首創現場沉浸式AI體驗

英特爾作為2024年巴黎奧林匹克運動會及帕拉林匹克運動會的全球官方AI平台合作夥伴，將導入基於英特爾軟硬體所打造的AI創新應用，為主辦單位、運動員、觀眾和粉絲帶來新一代的互動體驗，實現「AI無所不在」的願景。

微軟當機美股也當機！道瓊收黑377點 台積電ADR跌3.55％

全球性電腦系統當機衝擊企業營運，加上分析師認為市場有「超買」現象，美股今天下跌，連2個交易日走弱。台積電ADR下跌3.55％、收165.77美元。

證交所公布18檔注意股 森崴能源近六營業日周轉率54.88%被列入

證交所今日公布18檔注意股，其中森崴能源（6806）因最近六個營業日之累積週轉率為54.88%，且07月19日之週轉率為15.89%，因此被列入。

微軟全球大當機 數發部：政府重要關鍵資訊系統未受波及

有關今(19)日微軟當機事件，數位發展部表示，事件發生後，數發部緊急檢查政府重要關鍵資訊系統運作情形，例如戶政系統、財稅系統等政府重要關鍵資訊系統運作情形，目前僅傳出少部分機關之個人電腦零星發生當機事件，政府重要關鍵資訊系統運作正常，未受到此次當機事件影響。