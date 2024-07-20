台股除權息旺季　專家：留意「假除息」風險

▲台股除權息旺季，留意「假除息」風險。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股進入除權息旺季，永豐金證券提醒投資人3大重點，除注意除息領息時間外，需留意融資假除息風險、和股利再投資風險。

想要在除權息旺季取得權息值，永豐金證券表示，投資人須在除權息日的前一天收盤前持有標的，才擁有領息資格，以永豐金證大戶投來看，特別上線股利查詢功能，替投資人列出即將除權息之庫存標的，提醒客戶即將到來的領息機會。

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另使用信用融資交易參與除權息的投資人，永豐金證提醒，需注意「假除息」風險，「假除息」指的是依據融資融券業務操作辦法第53條規定，除權息交易日之前六個營業日起，會先行設算權息值，並自擔保品價值中扣除，整戶擔保維持率若低於130%，將會通知追繳，提醒投資人留意除息時間及擔保維持率。

最後是「再投資風險」，永豐金證指出，根據證交所數據，近5年台股殖利率約為3.6%，然而台股指數創高帶動整體股價齊揚，今年五月最新殖利率僅2.6%；投資人領到股利計畫分批將股利再投資，以降低單筆投入的追高風險，可暫時將股利停泊於活儲優利銀行交割戶，增進資金效用。

永豐金證券與永豐銀行已推出線上同時開立「台股證券戶」與「銀行交割戶」的便民服務，永豐銀行更宣布即日起至12月31日首次成為DAWHO網銀會員並綁定為永豐金證券交割戶，當月以該帳戶進行任一筆台股現貨交易成交（含零股、豐存股），次月即可升級為「大戶」等級，享30萬元內活儲優利1.5%等專屬優惠。