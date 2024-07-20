台積電屹立不搖　他好奇「為何美國學不來？」網揭2點：台灣限定

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）



記者施怡妏／綜合報導

被封為台灣「護國神山」的晶圓代工龍頭台積電，是不少人夢寐以求爭搶進入的高薪工作，多年來地位仍屹立不搖，就有網友好奇，美國是全球科技業霸主，但唯獨台積電，是美國一直無法突破學習的科技技術，好奇台積電有什麼「獨家技術」，是外人都學不來的？貼文曝光，一票人喊「問就是新鮮的肝」。

有網友在PTT發文，「台積電是有什麼獨門，美國沒有的技術？」美國是全球科技業的霸主，像是微軟、蘋果、特斯拉、Google、亞馬遜等等都在美國，「幾乎人類科技所有頂尖，都是在美國領土，可以說是科技龍頭」。

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但唯獨台積電，只有在台灣才會發光發熱，「是老美一直無法突破學習的科技技術」，好奇背後有什麼獨家技術，是外人學不來的，「可以藏這麼多年，連全球科技霸主美國，都拿台積電沒辦法啊？學不來就是學不來」。

貼文曝光，網友狂酸，「便宜的肝」、「高品質奴工」、「奴性十足的優質人才」、「聽話的小精靈」、「加班技術獨步全球」、「最早代工都是壓榨出來的」、「輪班星人」、「人人都有肝，但不是人人都有奴性」、「奴性和肝，是要問幾次」、「台灣的勞工制度美國跟不上」、「便宜又素質好的員工」、「美國不加班的，24小時on call是鬼故事」、「獨家訓奴技術」、「獨家技術：24HR夜鷹計畫」。

▲網友認為，台積電的風格不是外國人能接受的。（示意圖／記者曾筠淇攝）



事實上，台積電近年來全球布局，分別在美國、日本設廠，不過，卻傳出當地員工無法適應，美國人說翻桌就翻桌，日本人說下班下就下班，接連爆出許多爭執。美媒《Rest Of World》曾與20多名現任、前任的台積電員工進行採訪，台灣人認為美國同事缺乏奉獻和服從，美國同事則抱怨公司等級制度僵化且違背生產力。

《Rest Of World》向台積電內部人士表示，台積電的成功關鍵在於強烈的、軍事化的工作環境，這也包括了工程師每天工作12小時，甚至週末也要加班。幾位前美國員工認為，若任務具有意義，他們不反對加班，但往往加班完才發現根本就不需要做那些事。