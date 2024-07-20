ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

台積電屹立不搖　他好奇「為何美國學不來？」網揭2點：台灣限定

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者施怡妏／綜合報導

被封為台灣「護國神山」的晶圓代工龍頭台積電，是不少人夢寐以求爭搶進入的高薪工作，多年來地位仍屹立不搖，就有網友好奇，美國是全球科技業霸主，但唯獨台積電，是美國一直無法突破學習的科技技術，好奇台積電有什麼「獨家技術」，是外人都學不來的？貼文曝光，一票人喊「問就是新鮮的肝」。

有網友在PTT發文，「台積電是有什麼獨門，美國沒有的技術？」美國是全球科技業的霸主，像是微軟、蘋果、特斯拉、Google、亞馬遜等等都在美國，「幾乎人類科技所有頂尖，都是在美國領土，可以說是科技龍頭」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但唯獨台積電，只有在台灣才會發光發熱，「是老美一直無法突破學習的科技技術」，好奇背後有什麼獨家技術，是外人學不來的，「可以藏這麼多年，連全球科技霸主美國，都拿台積電沒辦法啊？學不來就是學不來」。

貼文曝光，網友狂酸，「便宜的肝」、「高品質奴工」、「奴性十足的優質人才」、「聽話的小精靈」、「加班技術獨步全球」、「最早代工都是壓榨出來的」、「輪班星人」、「人人都有肝，但不是人人都有奴性」、「奴性和肝，是要問幾次」、「台灣的勞工制度美國跟不上」、「便宜又素質好的員工」、「美國不加班的，24小時on call是鬼故事」、「獨家訓奴技術」、「獨家技術：24HR夜鷹計畫」。

▲▼同事相談甚歡。（圖／記者曾筠淇攝）

▲網友認為，台積電的風格不是外國人能接受的。（示意圖／記者曾筠淇攝）

事實上，台積電近年來全球布局，分別在美國、日本設廠，不過，卻傳出當地員工無法適應，美國人說翻桌就翻桌，日本人說下班下就下班，接連爆出許多爭執。美媒《Rest Of World》曾與20多名現任、前任的台積電員工進行採訪，台灣人認為美國同事缺乏奉獻和服從，美國同事則抱怨公司等級制度僵化且違背生產力。

《Rest Of World》向台積電內部人士表示，台積電的成功關鍵在於強烈的、軍事化的工作環境，這也包括了工程師每天工作12小時，甚至週末也要加班。幾位前美國員工認為，若任務具有意義，他們不反對加班，但往往加班完才發現根本就不需要做那些事。

關鍵字： 台積電獨家技術科技業美國台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台積電躍台股股東人數最多人氣王　超車00878

台積電躍台股股東人數最多人氣王　超車00878

台積電（2330）跌回千元以下搶短買盤進駐，根據集保中心今（20）早公布最新股東人數，台積電睽違10個月重新站回130萬人以上，且衝至133萬餘人，單周股東人數狂增8萬8817人，一口氣超車中鋼（2002）與號稱國民ETF的國泰永續高股息（00878），並從00878手中奪走台股人氣王。

2024-07-20 11:31
台股單周遭外資提款1666億　一表看賣最多10檔

台股單周遭外資提款1666億　一表看賣最多10檔

美國總統選舉變數攪動全球股市，台股本周（7/15~7/19）淪為外資提款機，單周鉅額提款1666億元，大盤加權指數單周跳水重挫1047點，其中台積電（2330）遭賣出逾10萬張居冠，新光金（2888）也遭調節超過9萬居次。

2024-07-20 13:18
勞長何佩珊籲雇主加強熱危害預防　新法規8月上路、最高罰30萬

勞長何佩珊籲雇主加強熱危害預防　新法規8月上路、最高罰30萬

今年夏天以來持續高溫炎熱，戶外作業熱危害議題備受矚目，為避免工作者因高氣溫或缺氧危險作業發生職業災害，勞動部職業安全衛生署舉辦「高氣溫暨缺氧危害預防示範觀摩會」，勞動部長何佩珊也呼籲雇主，應落實各項危害預防措施，提供勞工健康安全的工作環境。

2024-07-20 07:00
台積電ADR重摔15%　謝金河：川普成撞破瓷器店的灰犀牛

台積電ADR重摔15%　謝金河：川普成撞破瓷器店的灰犀牛

美國共和黨總統侯選人、美國前總統川普言論讓全球股市繃緊神經，財信傳媒董事長謝金河在臉書上發文指出，全球科技股面臨漲多修正壓力的同時，川普效應加速了這修正，川普成了撞破瓷器店的灰犀牛。

2024-07-20 09:45
台股除權息旺季　專家：留意「假除息」風險

台股除權息旺季　專家：留意「假除息」風險

台股進入除權息旺季，永豐金證券提醒投資人3大重點，除注意除息領息時間外，需留意融資假除息風險、和股利再投資風險。

2024-07-20 13:58
看大盤指數決定買股時機？　專家教戰1重點：要有自身投資觀點

看大盤指數決定買股時機？　專家教戰1重點：要有自身投資觀點

你一定多少都聽過一句話：「現在大盤已經萬七、萬八，怎麼還能投資？當然有賺就要跑！」不過隨著兩萬點到來，屢創新高之下，甚至近期新高的兩萬四千點，說要空手的人也手上沒股票，回頭總是漲到最高點，才因為錯失恐懼症FOMO而進場，這就是矛盾，對吧？

2024-07-20 06:00
英特爾為巴黎奧運官方AI平台合作夥伴　首創現場沉浸式AI體驗

英特爾為巴黎奧運官方AI平台合作夥伴　首創現場沉浸式AI體驗

英特爾作為2024年巴黎奧林匹克運動會及帕拉林匹克運動會的全球官方AI平台合作夥伴，將導入基於英特爾軟硬體所打造的AI創新應用，為主辦單位、運動員、觀眾和粉絲帶來新一代的互動體驗，實現「AI無所不在」的願景。

2024-07-20 06:00
微軟當機美股也當機！道瓊收黑377點　台積電ADR跌3.55％

微軟當機美股也當機！道瓊收黑377點　台積電ADR跌3.55％

全球性電腦系統當機衝擊企業營運，加上分析師認為市場有「超買」現象，美股今天下跌，連2個交易日走弱。台積電ADR下跌3.55％、收165.77美元。

2024-07-20 05:46
證交所公布18檔注意股　森崴能源近六營業日周轉率54.88%被列入

證交所公布18檔注意股　森崴能源近六營業日周轉率54.88%被列入

證交所今日公布18檔注意股，其中森崴能源（6806）因最近六個營業日之累積週轉率為54.88%，且07月19日之週轉率為15.89%，因此被列入。

2024-07-19 23:40
微軟全球大當機　數發部：政府重要關鍵資訊系統未受波及

微軟全球大當機　數發部：政府重要關鍵資訊系統未受波及

有關今(19)日微軟當機事件，數位發展部表示，事件發生後，數發部緊急檢查政府重要關鍵資訊系統運作情形，例如戶政系統、財稅系統等政府重要關鍵資訊系統運作情形，目前僅傳出少部分機關之個人電腦零星發生當機事件，政府重要關鍵資訊系統運作正常，未受到此次當機事件影響。

2024-07-19 18:29

讀者迴響

熱門新聞

台股3天慘摔逾千點　國發會劉鏡清曝「1喜訊」：下半年景氣看好

「半導體大佬」病逝！享壽64歲　公司證實了

微軟當機美股也當機　道瓊收黑377點

開月薪6萬找藥師　新人喊「10萬是正常價」

男友年薪百萬　擁40坪北市房！女友「2原因」狂嫌

看大盤指數決定買股時機？　專家教戰1重點

1檔「黃仁勳概念股」　下半年旺過所羅門

證交所公布18檔注意股　森崴能源近六營業日周轉率54.88%被列入

Google宣布「4大類App」不得上架

台積電ADR重摔15%　謝金河：川普成撞破瓷器店的灰犀牛

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

「華夫人」鄭佩佩逝世！享壽78歲　「死訊藏兩天才公開」經紀公司證實

颱風醞釀生成！下周連3天路過台灣海面　北東降雨加劇

YTR型男機長涉強制性交　前女友控施暴囚禁...現身提告

川普接受共和黨提名選總統　談槍擊「我本來不會在這裡」

墾丁驚見巨大梅花鹿「海中悠閒游泳」　民眾狂笑驚呼：有夠扯

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366