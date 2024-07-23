幾歲領勞保老年年金最划算？　一張圖揭答案

圖文／鏡週刊

勞保越晚領越好嗎？答案恐怕不見得。勞保年金牽涉到平均餘命，幾歲領最適合並沒有標準答案。不過，經過試算，提前請領勞保老年年金雖會被打折，未必不划算。

勞基法第54條修法，讓雇主無法在勞工65歲時就強制退休，給予勞工退休年齡彈性；如果想65歲後繼續工作，勞工也能先請領勞保老年年金，再繼續回到職場，兩者並不相衝突。但到底幾歲請領勞保老年年金最好呢？

勞保老年年金最早能請領的年齡是60歲（1962年次後），只是月領的年金會比65歲時請領少20%，多數勞工看到少20%，就覺得不划算，不願意提早領，但事實不見得如此。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經過計算，若勞工75歲離開，那麼，62歲就開始領勞保老年年金，總領金額會最高；若勞工是80歲離開，則63歲開始領年金，與65歲才開始領，總金額相差不多。

舉例來說，若小明平均月投保薪資是45800元，到63歲、累積年資是33年，則每月請領的勞保老年年金是21,553元（以請領第二式計算，45,800*33*1.55%*92%），年領258,631元（21,553*12個月），到80歲、共領17年，總累積金額是4,396,723元（258,631*17年）。

但如果是到65歲請領，累積年資35年，則每月請領的勞保老年年金是24,847元，年領298,158元，到80歲、共領15年，總累積金額是4,472,370元。晚兩年領，多領75,647元，平均每個月差3,152元，但因為期間還要多支付2年的勞健保費，加上早領早享受，因此不見得要等到65歲才開始請領老年年金。

配息達人郭俊宏表示，自己50歲就從職場上退休，到現在已經4年時間，每天的時間安排能由自己決定，「就算熬夜追劇，早上也能自然醒，不用擔心趕不上捷運、公車遲到。」他表示，65歲領、與63歲領，活到80歲，總領金額只差7.5萬元，除了勞保年金，有自行做好其他退休準備的勞工，確實能考慮提前領，早早享受愜意的退休生活。

▼各年齡請領勞保老年年金總金額試算。