3CO韻驊共享辦公室攜手數位游牧台灣　引領自由工作新浪潮

▲數位游牧台灣今日下午在台驊旗下「T3CO韻驊共享辦公室」舉辦「台灣數位游牧小聚」。（圖／台驊提供）

記者張佩芬／台被報導

數位游牧台灣 (DigitalNomadsTaiwan)今(20)日下午在台驊投控(2636)旗下「T3CO韻驊共享辦公室」舉辦「台灣數位游牧小聚」，吸引近70位來自各領域的數位游牧工作者及相關人士熱烈交流。

活動以輕鬆的破冰遊戲拉開序幕，隨後進行年輕世代盛行的主題討論，主辦方「數位游牧台灣」透過中英文分組討論促進多元文化交流。現場更安排了職涯及教育一對一諮詢環節，為參與者提供個人化的數位游牧發展建議。

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韻驊位於台北市信義區的黃金地段，考慮數位游牧者對線下互動的需求，精心打造舒適的共享空間，讓大家在輕鬆愉快的氛圍中進行深度交流。「數位游牧台灣」致力於打造多文化友善的線下社群交流平台，吸引及培養國內外新生代數位遊牧者，並持續與全球建立連結分享資源。

T3CO韻驊共享辦公室也提供專業的商務環境，包括電子升降桌椅、會議室、直播間、淋浴間等，並提供高速網路、印表機、商業登記及商務處理等服務。希望打造開放、包容的辦公及活動空間，讓數位游牧工作者、各領域人才能夠互相交流合作，更能創造協作機會，並提供各項專業支持，期許使用者樂在工作，實現志業夢想，藉此吸引更多新創團隊、國內外數位游牧一同開創未來工作新模式。這個新設的共享辦公室，目前出租率已超過三成。