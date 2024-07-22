鴻海跌逾半根　盤中失守郭董退休價

▲鴻海。（圖／記者李毓康攝）

記者高兆麟／綜合報導

受到台積電（2330）走弱影響，權值股殺紅眼，鴻海（2317）今（22）日盤中跌逾半根失守200元「郭台銘退休價」，開盤2小時成交量逾10萬張，居上市公司成交排行第3名。

鴻海在7月9日盤中股價衝至234.5元、創近17年盤中，與今天低點191元相螭，近10個交易日跌幅達18.5%，跌43.5元，市值蒸發6030億元。若以鴻海創辦人郭台銘6月持股約17.42億股估算，這段時間郭台銘手上持股市值蒸發近758億元。

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法人指出，政治因素雖然是一時，但因前波AI題材過熱導致籌碼凌亂，遭遇國際利空因素市場信心容易動搖。蘋概股台積電今日跌逾3%探至938元、大立光（3008）盤中也同樣走弱跌逾3%。

日盛投信表示，下半年將進入電子旺季、蘋果新品發表會、NVIDIA AI 新品上市等，皆有助於電子股回檔後，資金及市場焦點持續放在AI及科技股，有望帶動相關概念股及供應鏈後市表現。

日盛投信台股投資研究團隊分析，傳產方面，資金從電子權值股撤出，不受貿易戰影響的內需傳產股成為近期交易重點，然中長線上建議關注具有復甦成長動能的金融、紡織、風電等產業。