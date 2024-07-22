ABC-KY瑞磁生技運用數位生物條碼　建立健康大數據平台

▲瑞磁生技創辦人何重人。（圖／資料照）

記者高兆麟／綜合報導

創新數位生物條碼技術大廠瑞磁生技ABC-KY（6598）今日表示，平台應用又有新進展，將檢測儀器與多元檢測平台數位生物條碼，提供給早期癌症篩檢大廠Exact Sciences進行產品開發。

瑞磁生技創辦人何重人指出，人體與寵物傳染病檢測是瑞磁生技相當穩定成長的產品，包括78項檢測試劑已開發完成，與平台技術可一次檢測4,096種生物標的物；一年前又跨入血液的癌症基因(ctDNA)檢測，現階段很多都是透過開刀取出切片檢體來檢查癌症，公司希望透過少量血液就能夠找出癌症因子，做到早期發現、早期治療。而與Exact Sciences的合作則在多重基因組學、多重蛋白質組學方面擴展了數位生物條碼的平台新應用，凸顯瑞磁發展健康大數據的潛力。

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另外一個重點就像是台灣「次世代基因定序NGS」檢測健保給付上路，但因為太貴每人終生只能給付一次，且避免健保負擔巨大，每年補助總預算限制在6億元。 在美國檢測一次也要2000美元的高額費用，保險公司亦無法完全負擔。因此，如果透過血液基因檢測找到精準標靶藥物，不但治癒成功率大增，也讓費用降低更能普及化。

瑞磁生技目前已經有肺癌、大腸癌患者檢體做過測試，檢測出來都與病人過去就醫紀錄相同，現在持續取得更多樣本，逐步邁向商業化，在傳染病檢測後，打造另一個成長引擎。

瑞磁的核心營收來源是數位生物條碼（BMB）及多元檢測試劑(IVD)銷售，核心業務於過去5年創下每年營收複合成長率40％的優異成績，並將透過持續累加的傳染病檢測目標，授權業務的成長，以及癌症檢測的開發進展延續成長動能。

瑞磁生技檢測平台技術及數位生物條碼利用台灣半導體技術轉化為數位生物條碼，由6吋晶圓切割成300萬個磁珠，縮小100萬倍打造出細如塵埃的微小晶片，以QR code的形式黏在生物探針上，放置在特製的溶液試劑中，檢驗出相對應的病毒，用精準數位化檢測平台，取代傳統類比式檢測。

何重人表示，過去生物檢測只能一次做一樣，又可能檢測錯誤必須重做，現在一次放入多種數位生物條碼，直接檢測出是何種病毒或細菌，甚至一次檢測出多達4096種生物標的，這種多重檢驗節省下許多時間及費用。也因此授權全球多家生技大廠，包括全球寵物檢測龍頭、市占率高達7成的Idexx，該公司2018年開始合作，2022年產品上市，Idexx在美國的20家中心實驗室已全面啟用。 另外，也授權中國大陸自免檢測大廠麗珠試劑，陸續打入國家級指標性醫院。

瑞磁生技多元檢測試劑在獲得美國FDA認證後，已經正式商業化，可以做到78項病原體與抗藥性基因分子檢測，包括腸胃道檢測（市場規模8億美元）、呼吸道檢測（市場規模200億美元）、新冠與流感檢測，同時也推出多元真菌檢測進軍市場。