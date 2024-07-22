巨嬰撐不住！00940失守10元發行價　股民急喊：自救會回歸

▲「巨嬰」00940跌回發行價之下。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

美股四大指數上周五全腿軟，拖累台股今（22）日表現，收盤時指數以22256.99點作收，跌幅2.68％；護國神山台積電則以939元作收，跌31元或3.20％。有「巨嬰」稱號的高人氣ETF元大台灣價值高息00940，也跌破10元發行價，收盤9.80元，跌0.2元或2.00％；不少投資人擔憂，「好不容易離開自救會，又要回來了。」但也有人持反對意見，認為「加碼的號角已經吹響」、「現在不買，以後買不到這個價格」。

台股上半年大漲5,105點，漲幅高達28.4%，表現亮眼。不過美國總統候選人川普在遭襲之後，「收台灣保護費」言論使台股上週重挫逾千點。

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由於市面上ETF募集規模落在50億至100億水準，不過00940成立規模高達1752億元，創台股ETF紀錄，因此遭法人戲稱為「巨嬰」。今年4月1日以每股10元發行，7月11日除息價每股0.05元，即將在8月1日入帳。原本00940股價漲至10.38元，今（22）日以每股10元開出，不到10分鐘湧入逾10萬張成交量，收盤時以9.80元作收。

臉書《00940自救會》的網友們也宣布自救會回歸，「破發啦，自救會正式復活啦」、「為什麼還會跌破10元啊」、「940（韭是你）強勢回歸」、「恭喜940再次進入套牢深淵」。

不過也有投資人深具信心，「買爆 現在不買 以後可能就買不到這價格」、「此時不撿，待何時」、「下周開始反彈」、「非常有信心，翻身靠這次了」。

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