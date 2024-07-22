6月外銷訂單連4紅　上半年2748.6億美元年增2.3％

▲上半年外銷訂單金額年增2.3％。（圖／記者李毓康攝）
記者廖婕妤／台北報導
經濟部今（22）日公布外銷訂單統計，受到AI、高效能運算、雲端產業等需求暢旺，加上景氣緩步向上，部分傳產訂單逐次回溫，6月外銷訂單金額為455.6億美元，月減6.8％、年增3.1％；Q2外銷訂單為1415.4億美元，季增6.2％、年增6.9％；累計上半年外銷訂單為2748.6億美元，年增2.3％。
經濟部說明，受惠新興科技應用需求增強，挹注電子產品接單成長，年增6.3％，資訊通信產品年增3.6％；光學器材因各國對半導體產業投資擴增，帶動光學檢測及量測設備需求增加，加上背光模組及光學鏡頭接單成長，年增5.8％。
經濟部指出，傳統貨品隨著全球景氣緩步復甦，推升業者對自動化及半導體設備需求，加上不鏽鋼材接單回溫、業者回補庫存動能持續，部分原料上漲推升產品售價，化學品訂單年增9.5％、機械訂單年增3.4％、塑膠製品訂單年增2.7％、基本金屬訂單年增2.5％。
展望未來，經濟部表示，全球經濟成長力道持續受到高利率影響，加上美中貿易、地緣政治風險仍存，恐抑制全球貿易成長動能，惟高效能運算、AI等新興科技應用持續擴增，對我國半導體供應鏈及伺服器需求熱絡，加上下半年消費性電子進入新品備貨旺季，都有助於外銷接單動能，預計7月整體外銷訂單金額會比6月增加。
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