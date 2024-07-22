亞馬遜Prime Day第三方賣家售出商品逾2億件　阿聯站助台灣賣家

▲目前含阿聯站在內，亞馬遜16大海外站點已向台灣賣家全面開放。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

2024年亞馬遜Prime Day再創佳績，售出的商品數量也超過了以往各屆，使得今年Prime會員日成為亞馬遜有史以來最大的一屆。其中，全球第三方賣家在活動期間也有出色表現，以中小企業為主的全球第三方賣家售出了超過2億件商品。

台灣賣家透過新品上市、促銷活動與廣告投放等，不僅締造卓越銷售成績，也為下半年的業績增長奠定基礎。此外，即日起亞馬遜阿拉伯聯合大公國站正式向台灣賣家開放，亞馬遜全球開店將通過完善的本地支持助力台灣賣家搶進中東新藍海。目前含阿聯站在內, 亞馬遜16大海外站點已向台灣賣家全面開放。

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透過亞馬遜，台灣賣家可接觸到全球數億消費者，包括超過2億付費Prime會員、超過600萬企業客戶。今年Prime Day期間，憑借亞馬遜豐富的選品和優惠的價格，參加購物的Prime會員較去年增加了數百萬。大量的優惠也意味著更多新會員的加入。在活動開始前三周，全球範圍就有創紀錄的數百萬新顧客註冊成為亞馬遜Prime會員。

2024年Prime Day活動期間台灣賣家表現亮眼。消費性電子類別方面，全球知名GPS 消費性電子品牌群利科技Bryton Inc.，亞馬遜日本站銷售額活動期間相較平日成長32.2倍，平均每分鐘售出一台腳踏車GPS。

電競周邊GAMDIAS，業績表現是平常日的6倍之多。防摔手機殼領導品牌犀牛盾RHINOSHIELD於歐洲站點銷售額年增率達35%，而優質電腦周邊品牌GIGASTONE於亞馬遜澳洲站點的整體銷售額較去年同期提升3倍，其主力商品Micro SD Card更達到平日銷量的3倍。Ophayapen的智慧筆與智慧書寫板融合了高科技數位錄製功能與經典筆觸的舒適感，於北美站點業績表現第一天是平常日的3倍之多。

除此之外，在其他品類上亦有突出表現。首次參與Prime Day的台灣知名貓砂品牌超凝小姐Lady N，就在北美達成了破紀錄的業績，在全球貓砂類別中排名提升150名，主力商品更創下平日7-10倍的表現。

多功能推車品牌法米多Familidoo致力於提供高品質產品，以滿足最高的安全標準，今年Prime Day業績更較去年成長25倍。而將專業健身房結合到居家生活的健身品牌ByZoom Fitness，北美站點銷售額業績達平常日的10倍之多。

多元化運動解決方案品牌萬達康Wonder Core主要商品更成功提報上促銷活動，整體銷售額是去年Prime Day的7倍；專注於研發一系列藥物收納以及健康照護產品的護立康Fullicon於日本站點銷售額是去年同期的3倍。而清潔解決方案品牌MeltingTabs透過積極上架更多選品並持續優化商品詳情頁，結合站外引流以增加流量，並借助Prime專享折扣促銷，北美站點於Prime Day的業績較平日成長4倍。

而會自轉的光能地球儀MOVA globes，透過品牌旗艦店的建立與成功的促銷提報，今年Prime Day的銷售額較去年增長近30倍。

即日起亞馬遜阿聯站點正式向台灣賣家開放，助力搶進新藍海。中東地區消費力強勁，電商市場蓬勃發展，預計2026年將達570億美元規模 。其中，消費電子、時尚、美妝等需求旺盛，為台灣優勢品類提供拓展機會。

近年來，受惠於人工智慧等新興商機，台灣資通產品出口表現亮眼，尤其自動資料處理設備出口創歷史新高，2023年的出口額較前年同期大增124% 。同時，阿聯在2024年第一季躍升為台灣第五大出口地區，出口額相較去年同期成長5,800萬美元 ，前景看好。

亞馬遜是中東地區主要電商網站之一，近年積極完善基礎營運設施，促進零售網絡蓬勃發展。截至目前，亞馬遜在中東和北非地區擁有超過10個營運中心，65家自營和第三方投遞站點，以及中小企業配送服務商網絡。

以阿聯為例，去年亞馬遜於當地啟用了最大的營運中心，使其在阿聯的倉儲容量提升了70%，賣家能夠儲存更大量、更豐富的產品。今年，亞馬遜計劃在阿布達比啟用其在中東地區技術最先進的營運中心，進一步推動物流創新，賦能賣家發展。

亞馬遜全球開店為助力賣家在中東地區高效且長遠地營運，提供品牌、合規、物流等全方位支持。例如，賣家可以選擇「亞馬遜跨境合作承運方計畫」(Amazon SEND)與「亞馬遜物流」(Fulfillment By Amazon, FBA)，先將商品透過經篩選的物流合作承運人運送至目的國的亞馬遜營運中心，再由亞馬遜負責後續的庫存管理、訂單分揀、包裝、配送，以及買家諮詢、退貨等客戶服務。

針對台灣賣家，亞馬遜全球開店更與專精不同海外站點業務的優質第三方服務商合作。第三方服務商將協助解決商標和品牌註冊、商品合規、各國報關、海外金流、物流倉儲、稅務會計等需求，協助拓展海外站點。

亞馬遜推出的2024「中東啟航豪禮」助力賣家加速開拓中東新藍海，面向所有2023年10月1日至2024年12月31日間新上線亞馬遜中東站的品牌型賣家。

以阿聯站為例，新品牌賣家入駐的首年可享最高可達50%佣金減免無上限及200美元Amazon SEND物流費用獎勵、200美元亞馬遜廣告產品費用獎勵，以及200美元亞馬遜促銷優惠券費用獎勵 。

此外，透過「阿拉伯聯合大公國出口計畫」，賣家商品可一鍵售往阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、科威特、巴林、阿曼，共覆蓋五個中東國家。現在新手賣家註冊還能享有亞馬遜全球開店提供的官方免費輔導，並有機會獲得專屬成本評估與選品輔導等協助。亞馬遜全球開店還將於8月1日在台北舉辦「啟航亞馬遜中東-新興市場的黃金機遇！」中東站點說明會，提供現場諮詢。

台灣賣家對中東新藍海躍躍欲試，積極評估進軍中東的可行性，台製專業觸控筆品牌瑞納瑟科技董事長李世彥表示：「中東市場相對於歐美成熟市場利潤較高、競爭者較少，適合長期投入。」全球領先寶寶攝影機品牌CuboAi營運長吳煥雲分享：「CuboAi觀察到中東市場寶寶出生人口快速增長、中高端市場的消費力強，具極高成長潛力，已開始評估進入中東市場的可能性。」