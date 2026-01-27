台積電漲5元至1760　台股漲124點逼近前高

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數漲多跌少，台股今（27日）以32095.08點開出，指數上漲30.56點，漲幅0.1％。隨後漲勢擴大，指數漲124.2點至32188.72點，距前一日創下的新高32196.75點只差8.03點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1760元，漲幅0.28％；鴻海（2317）上漲2元至226元；聯發科（2454）下跌15元至1755元；廣達（2382）上漲0.5元來到287.5元；長榮（2603）下跌0.5元至188元。

美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場上漲313.69點或0.64％，收在49412.4點；標準普爾500指數上漲34.62點或0.5％，收6950.23點；那斯達克指數上漲100.12點或0.43％，收在23601.36點；費城半導體指數下跌30.89點或0.39％，收7927.04點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 49412.4 ▲313.69 ▲0.64% S&P500 6950.23 ▲34.62 ▲0.5% NASDAQ 23601.36 ▲100.12 ▲0.43% 費城半導體指數 7927.04 ▼30.89 ▼0.39%

資料來源：證交所