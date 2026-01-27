台積電漲5元至1760　台股漲124點逼近前高

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數漲多跌少，台股今（27日）以32095.08點開出，指數上漲30.56點，漲幅0.1％。隨後漲勢擴大，指數漲124.2點至32188.72點，距前一日創下的新高32196.75點只差8.03點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1760元，漲幅0.28％；鴻海（2317）上漲2元至226元；聯發科（2454）下跌15元至1755元；廣達（2382）上漲0.5元來到287.5元；長榮（2603）下跌0.5元至188元。
美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場上漲313.69點或0.64％，收在49412.4點；標準普爾500指數上漲34.62點或0.5％，收6950.23點；那斯達克指數上漲100.12點或0.43％，收在23601.36點；費城半導體指數下跌30.89點或0.39％，收7927.04點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|49412.4
|▲313.69
|▲0.64%
|S&P500
|6950.23
|▲34.62
|▲0.5%
|NASDAQ
|23601.36
|▲100.12
|▲0.43%
|費城半導體指數
|7927.04
|▼30.89
|▼0.39%
資料來源：證交所
