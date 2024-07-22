台股慘摔「雲豹能源逆勢漲停」　並列17檔注意股

▲台股今日大跌，雲豹能源逆勢漲停。（圖／記者屠惠剛攝）



記者廖婕妤／台北報導

台股今（22）日重挫612點，指數回測22200大關，盤面一片綠油油，不過能源股食品、油電燃氣、綠能環保等3大族群逆勢收紅，其中，雲豹能源（6869）再度攻上漲停，且連30個營業日起迄2個營業日收盤價漲幅達162.94％，因此並列17檔注意股。

證交所公布17檔注意股，雲豹能源今收漲停價330元，近6個營業日累積收盤價漲幅達25.49％，且6個營業日起迄2個營業日收盤價價差達64元，7／22凱基證券商買進之比率為38.31％，近30個營業日起迄2個營業日收盤價漲幅達162.94％，因此被列為注意股。

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另一檔綠能環保股森崴能源（6806）今小漲0.86％或1.5元，收176元，也因7／19之最近6個營業日當日沖銷成交量占近6個營業日總成交量比率64.21％，且7／19當日沖銷成交量占該日總成交量比率72.5％，因此同列注意股。

其餘15檔注意股還有亞力（1514）、直得（1597）、所羅門（2359）、精技（2414）、統一證（2855）、大立光（3008）、信邦（3023）、聯鈞（3450）、定穎投控（3715）、時碩工業（4566）、事欣科（4916）、旭隼（6409）、緯穎（6669）、山林水（8473）、美德醫療-DR（9103）。