童子賢：吹冷氣不是重點！電力要穩定供應「不帶來沉重負擔」

▲台北市電腦公會榮譽理事長暨台灣玉山科技協會理事長童子賢。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

台北市電腦公會榮譽理事長暨台灣玉山科技協會理事長童子賢23日表示，民眾在「夏天吹冷氣」根本不是重點，而是當國家發展到一定程度，不論是民生用電、產業用電，都要提供穩定的電力，更要考量電價成本，因此，他希望台灣的電能發展出高品質、高經濟效應、對環境低汙染，且不會帶給大家沉重的負擔。

童子賢出席台北市電腦公會「迎向AI新時代——從COMPUTEX看台灣資通訊產業的下一步」產業座談，參與AI落地、算力及人才培育的議題討論，會前接受記者採訪。

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針對美國總統大選，特別是民主黨臨時更換參選人，牽動股市變化，童子賢表示，美國是世界上最老牌的民主國家、是第一個民主共和國，但台灣人畢竟不是美國人，只能祝福美國大選平安順利。

他認為，美國領導人的改選不只是影響台灣，更影響著全世界，台灣唯有做好自己、強化自己的體質，並增強自己的能力，不用過度評論或去做不必要的關心，「無論如何，美國還是民主政權裡一個重要的角色。」

對於中電、南電都「北送」，有什麼看法？童子賢表示，夏天吹冷氣應該不是重點，因為台灣民生用電其實只占整體用電18%，服務業可能也有18%至19%，其他工業上大概接近56%，可見產業用電仍然是最主要的消耗。

「台灣產業這幾年蓬勃發展。」童子賢指出，很清楚看到疫情期間全世界經濟下滑時，只有台灣經濟逆勢成長，有很高的比例是「拜高科技產業之賜」，疫情後，對於科技的重視也沒有停止，這兩年包括電動車（EV）及人工智慧（AI）帶給台灣另一波新的機會；也就是說，對於電的需求，不論是民生、服務業、工業，都會很需要。

童子賢期盼，希望台灣的供電能夠維持得非常穩定，品質也要維持得不錯，經濟效益也就是電的價錢，不要帶給大家太沉重的負擔，「其實每一個國家都一樣，大部分的國家對於能源支出，都超越醫療健保、超越國防支出，台灣也不例外，因此能在電上面做到品質好、供電穩定，維護環境品質而不會被破壞，這些都是很重要的。」

至於下半年景氣情形，童子賢說，他還是看好下半年景氣，一方面是產業的循環裡，通常像科技產業在下半年大概業績比重大概落在55%至60%、上半年通常是40%至45%，這是季節性、社會結構使然；另一方面是，不少科技新產品都選擇在夏天發表，在秋天交貨，進而刺激下一季、二季的買氣，因此可以預期今年秋天、冬天仍是呈現「秋收冬藏」。