愈跌愈買！台股ETF人數破900萬　5檔高息出列

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統大選，民主黨陣前換帥，地緣政治風險升溫，外資持續撤出，台股首當其中，上周台股單周跌逾千點，一度回測季線。儘管股市漲跌難測，但台灣投資人對台股基本面仍具信心，逢低進場加碼有立基點的ETF，觀察近一周受益人增幅前10名的台股ETF中，就有7檔是市值型與高股息ETF，其中高股息ETF更佔5檔。

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上周台股重挫，創下今年第二大周跌點，然而投資人發揮「越跌越買」的精神，台股ETF在逢低買盤進場下，單周有22萬8575萬人進場，推升台股ETF總受益人數首度跨過900萬門檻，至900萬6640人，帶動全市場ETF投資人數首度突破1200萬人，來到1222萬7571萬人。

綜觀近一周受益人增加前十大ETF中，除了老字號的兩檔市值型ETF元大台灣50（0050）、富邦台灣50（006208）外，幾乎都是高股息ETF的天下。而受益人增加超過2萬人的高股息ETF中，又以中信成長高股息（00934）增加2萬3266人最多，復華台灣科技優息（00929）增加2萬2916人次之，群益台灣精選高息（00919）則增加2萬903人。若以增幅來看，中信成長高股息（00934）受益人數較去年底的6萬2414人，成長至上周末的12萬6147人、增幅102.11%最多。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，短期大盤回檔屬股市健康的良性修正。中長線來看，台股基本面具有支撐，且受惠新興科技商機、供應鏈庫存指數為供不應求，展望正向樂觀。股市短期利空雖會影響投資人心神，但也是一次審視持股以及逢低加碼的機會，8月即將迎來月營收與季財報雙重行情，建議投資人可分批擇優布局高股息ETF，一次掌握具趨勢題材的潛力個股。

全球股市氣勢如虹，在大浪潮襲捲之下，加上今年可望降息的預期，長線多頭行情值得期待。「淨值王製造機」統一投信將攜手「純網銀」將來銀行，即日起於將來銀行上架包括台股基金淨值前三強，以及多檔海外科技主題和大中華等共檔優質基金，皆可享申購手續費、信託管理費優惠，投資大眾可藉此搶攻全球趨勢財。