冷氣影響1.5%用電！童子賢：請部長努力發電「讓我們有冷氣吹」

▲和碩董事長童子賢。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

代工廠和碩（4938）董事長童子賢23日在論壇會場，再次提到能源議題，他幽默地說，吹冷氣不要良心不安，因為努力省冷氣，對整體用電也許影響1%至1.5%，結果中暑之後，反而浪費更多資源救助健康，划不來的，「請部長（經濟部長郭智輝）努力發電，讓我們有冷氣吹。」

談到能源議題，童子賢說，世界各國產業結構不一樣，在先進國家當中，只有美國人均用電與台灣相提並論，其他像是日本、歐洲因高階服務業興盛，往往只有台灣的二分之一，因此一年平分下來人均用電有差距，和「工作型態」有關。

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他進一步解釋，根據台電公布聯合國氣候變遷委員會（IPCC）資料，台灣2023年用電量為2,821.4億度，按照2%至2.5%的成長率推算，未來3至4年就會超過3,000億度，如果每一度電費與發電成本差距0.5元，1年下來就會產生1,500億元的落差；差距1元就會差到3,000億元。

童子賢強調，台灣有些地方急需用錢，包括高等教育、AI研發及建構算力機房與基礎設施，這些經費都很珍貴，「我們何不好好把預算用在好的地方呢？」如果在能源上找到更有效率、更優質的排列組合，省下來的錢就可以拿來支應高等教育、研發或者健保虧損的需求，都是綽綽有餘。

至於夏季天氣很熱，童子賢表示，如果有人晚上睡覺吹冷氣時良心不安，又怕會汙染地球，「我勸各位不要良心不安，因為民生用電僅占整體18%，工業占56%，服務業約占19%，農業與其他產業也占掉一些，也就是說各位努力省冷氣，對整體用電也許影響1%至1.5%，結果你中暑之後，反而花更多資源去救助健康，划不來的。」