內需好旺！餐飲、零售業H1營收創新高　批發年增近1成

▲餐飲業上半年營收創歷年同期新高。（圖／ETtoday資料照）
記者廖婕妤／台北報導
經濟部統計處今（23）日公布6月餐飲、零售、批發業營業額，餐飲業上半年營收5158億元、零售業上半年營收2兆3739億元，都創下歷年同期新高；批發業上半年營收6兆2417億元，年增近1成。
餐飲業部分，6月營業額為870億元，月增2.8％、年增6.8％；Q2營業額2516億元，年增3.8％；H1營業額為5158億元，年增5.1％，寫歷年同期新高。
統計處表示，受惠端午假期、謝師宴聚餐，以及夏日高溫等商機挹注，推升餐點、冰飲品需求，6月餐館營業額為700億元，月增3.4％、年增6.6％；飲料店營業額為113億元，月增1.4％、年增6.6％。另外燴及團膳承包業因航餐銷售續增，營業額為57億元，月減1.8％、年增10.8％。
零售業方面，6月營業額為4015億元，月增0.001％、年增3.9％；Q2營業額為1兆1901億元，年增2.7％；H1營業額為2兆3739億元，年增3.2％，創歷年同期新高。
統計處指出，受惠電動新車熱銷，推升汽機車零售業6月營業額年增4.4％；端午連假及年中慶帶來集客效應，以及業者展店與多元行銷活動挹注，帶動6月布疋及服飾品零售業年增9.6％、百貨公司年增6.3％、便利商店年增4.7％、超市年增8.2％、藥品及化妝品業年增6％。
至於批發業，6月營業額為1兆582元，月減1.9％、年增8.5％；Q2營業額為3兆1983億元，年增12.5％；H1營業額為6兆2417億元，年增9.9％。
統計處說，受惠全球景氣穩定復甦，AI及雲端運算等新興科技應用持續推展，庫存回補動能持續，挹注我國商品外貿成長動能，加上去年同期基期偏低，推升6月機械器具批發業年增19.9％、化學材料年增11.7％、綜合商品年增8.1％。
展望7月，統計處指出，餐飲業及零售業進入暑假消費旅遊旺季，以及高溫帶動消暑商品需求，加上適逢車商民俗月前銷售競賽衝刺期，營業額可望持續成長；批發業受惠全球貿易動能穩步回升、AI熱潮持續，以及中元節前國內通路商鋪貨需求增溫，營業額有望維持正成長。
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