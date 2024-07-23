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台非企業家聯誼會　藉指標性企業經驗看見非洲市場新契機

▲聯誼會上左起全國公證檢驗公司經理盧美娟、非洲經貿協會理事長林原、法國在台協會主任龍燁、索馬利蘭代表處代表特助艾迪克、史瓦帝尼大使館大使蒙西比、外貿協會秘書長王熙蒙、經濟部國際貿易署主任秘書戴婉蓉、南非辦事處秘書邱春瑩、奈及利亞辦事處處長阿德哥克、非洲工業發展協會理事長呂華苑和非洲駐台經貿聯合辦事處處長林自強。（圖／貿協提供）

▲聯誼會上左起全國公證檢驗公司經理盧美娟、非洲經貿協會理事長林原、法國在台協會主任龍燁、索馬利蘭代表處代表特助艾迪克、史瓦帝尼大使館大使蒙西比、外貿協會秘書長王熙蒙、經濟部國際貿易署主任秘書戴婉蓉、南非辦事處秘書邱春瑩、奈及利亞辦事處處長阿德哥克、非洲工業發展協會理事長呂華苑和非洲駐台經貿聯合辦事處處長林自強。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由經濟部國際貿易署委託外貿協會於23日辦理年度盛會「2024年台非企業家聯誼會」，活動總計吸引超過109名企業人士參與，包括台灣中油、車王電子、台灣永光化學工業和五鼎生物技術等指標性企業皆共襄盛舉，邀重量級講者分享非洲市場資訊。

本次聯誼會主題為「1+1+1>3大戰略、強布局與新貿易在非洲」，活動由外貿協會秘書長王熙蒙、經濟部國際貿易署主任秘書戴婉蓉、史瓦帝尼王國大使館大使蒙西比及非洲台灣商會聯合總會總會長陳智敏致詞，講者邀請曾擔任法國總統馬克宏非洲顧問的法國在台協會主任龍燁、非洲台灣商會聯合總會榮譽會長陳淑芳和百年老字號的全國公證檢驗公司分享非洲市場資訊給聯誼會會員。

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龍燁藉助其曾在象牙海岸派駐的經歷分享非洲市場洞察；長期佈局奈及利亞的陳淑芳分享了她出口非洲市場的實戰經驗；全國公證檢驗公司則針對業者痛點，從實務角度解析出口非洲公證注意事項。

王熙蒙指出，非洲已經成為繼中國大陸、東南亞、印度之後，最不容忽視的經濟體。2024年，全球發展最快的20個經濟體中，非洲就占了11個，此外非洲人口將在2050年達到25億。正因為如此，非洲成為全球爭相拉攏的對象，紛紛搶進佈局。

今年6月份在義大利舉行的G7峰會，非洲的發展也成為峰會的聚焦議題。借用非洲的諺語「一個人走得快，一群人走得遠」。望我國業者能透過借鑒他人經驗，與合作夥伴們共同奮鬥拓展非洲市場。

戴婉蓉表示，近年南半球國家的聲量與日俱增，非洲勢必也會受到更多關注。在非洲大陸自由貿易協定(AfCFTA)生效後，非洲境內逐步取消貿易關稅，除了減少交易壁壘，提高生產效率和利潤外，更增加與境外的潛在商機。

AfCFTA全面實施後，將使得非洲GDP每年成長0.5%。有鑑於此，經濟部近年來結合各界力量推動臺非經貿關係，協助國內業者發掘商機。在政府與民間業者的共同努力下，台灣與非洲的雙邊貿易已有顯著成效，依據我海關統計，台灣與非洲2023年雙邊貿易額達47億美元，較疫情前2019年的37億美元成長28%。

本次活動現場交流熱絡，吸引不少對非洲有興趣的我國業者到場，還有非洲各駐台使館代表處、非洲經貿協會和非洲工業發展協會以及提供貿易金融服務的輸出入銀行於現場設置諮詢攤位，讓我國業者更加了解非洲當地的商業環境，以促進台非經貿。貿協下半年度將持續辦理「2024年非洲南撒哈拉貿易訪問團」、「2024年非洲尼羅河流域貿易訪問團」和「2024年非洲商機日暨臺非企業領袖高峰會」等活動推動我業者對非洲之出口。更多活動訊息詳見非洲經貿網：https://africa.taiwantrade.com.tw/ 和史瓦帝尼經貿網：https://eswatini.taiwantrade.com/

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關鍵字： 台非企業家聯誼會指標性企業非洲市場新契機

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