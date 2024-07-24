特斯拉Q2不如預期！分析師狠批「財報品質低下」　盤後跌逾8%

▲特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

電動車大廠特斯拉第二季業績公佈，但業績不佳，分析師狠批「財報品質低下」，導致特斯拉在美國時間周二盤後股價應聲重挫逾8.5%，每股報225.49美元。

《Barron's》指出，富國銀行分析師Colin Langan對這次財報直指「品質低下」（Low Quality），認為特斯拉美股周三正式開盤股價將會走低，同時將特斯拉評等設為「賣出」，目標價落在120美元。

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加拿大皇家銀行 (RBC) 分析師Tom Narayan指出，特斯拉的促銷和折扣有助於銷售，但利潤率承壓。目前不確定投資者對高額信貸銷售有何反應，但特斯拉在AI上投入了大量資金，導致營運費用更高，但相關支出的增加可能會對華爾街未來幾季的預測帶來壓力。

報導中同時列舉特斯拉業績4大數字不如預期，包括：

EPS：52 美分，預期為 61 美分，一年前為 91 美分

銷售額：255 億美元，預期 245 億美元，一年前為 249 億美元

營業利潤率：6.3%，預期為 8%

自由現金流：13 億美元，預期 19 億美元

由於特斯拉在財報中同時公告6.22億美元（約台幣204.02億元）的重組費用，市場解讀與大規模裁員有關。另外，特斯拉周二表示，自駕計程車（Robotaxi）的部署時間取決於技術進步和監管部門的核准。

馬斯克23日在財報會議開場致詞時表示，特斯拉將在10月10日舉行自駕計程車發表會，在此之前馬斯克曾預期自駕計程車發表會落在8月8日。