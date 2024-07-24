ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

颱風假老闆逼「用特休換」　菜鳥哭喊：我要上班！網曝1情況合理

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲老闆要原PO用特休換颱風假。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

凱米颱風來襲，強度持續增強，今（24）日上午11時升格為強烈颱風，今日全台除了金門外都放颱風假，有網友表示，在新公司待了2年多，第一次放颱風假，沒想到老闆卻說颱風假要用自己的「特休」，為了不浪費特休，她舉手自願上班，卻被老闆已讀。對此，網友喊檢舉，「沒有這種事，頂多不支薪」。

原PO在Dcard發文，「再也不期待颱風假了」，在公司做了2年多，終於有機會放到颱風假，開心之餘卻發現，原來颱風假要用特休抵，「我果然還是太菜了」，以前的公司放颱風假就是多一天假日，沒想到新公司的颱風假卻是用特休換。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她一度以為是誤會，後來主管解釋勞動部沒有颱風假，所以要請特休，「我還表示那我想上班，直接被已讀，他是不是覺得我有病」。她坦言，工作很自由，因此特休都很慎重使用，真的有需要才會請，沒休完也可以換錢，「早知道颱風假是用特休換的，還不如不放，還能自己決定休哪一天」。

▲▼受卡努颱風外圍環流影響,北北基今日放颱風假，淡水老街整日風雨雖未有明顯增強，但雨勢不斷,老街商家大多未營業，河岸旁只有少數三兩遊客。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖 。（圖／記者李毓康攝）

▲公司可以不支薪，但不能強迫勞工以事假及其他假別處理。（示意圖／記者李毓康攝）

貼文曝光，網友貼出勞動部規定，雇主不得要求勞工以事假、特休等假別請假，也不該扣發全勤獎金、給予低考績等懲處，「是可以不支薪的，但不能扣全勤跟強制休特休跟事假」、「請直接去檢舉」、「原本颱風假就是不給薪的假，公司可以不給薪，但不能扣全勤」。

底下有網友猜測，颱風假公司不支薪，但原PO用特休就可以拿到當日的薪水，不過雇主不能強迫員工，「颱風假=政府停班不支薪，主管讓妳用特休是不影響薪資的做法」、「颱風假本來就跟無薪假一樣嘛，所以可以選要特休還是無薪假，原PO這是強制用特休，就不太正常了」、「當天不支薪，就文字問題，反正都是少一天薪水」。

根據「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，勞工因天然災害未出勤，不能歸責於勞工，雇主不能視為曠工、遲到或強迫勞工以事假及其他假別處理，且不能強迫勞工補班；颱風天員工未上班，因為沒有提供勞務，企業可以不支薪。

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

關鍵字： 颱風假特休抵扣網友揭露新公司勞動部

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊／凱米發威！高屏宜蘭10地淹水警戒　6鄉鎮列一級

快訊／凱米發威！高屏宜蘭10地淹水警戒　6鄉鎮列一級

強颱凱米來襲，越晚風雨越大，經濟部水利署今（24）日下午4點20分針對宜蘭、屏東、高雄共10區域發布淹水警戒，其中宜蘭縣蘇澳鎮、南澳鄉、屏東縣高樹鄉 、 泰武鄉 、 內埔鄉 、 瑪家鄉都列為一級。

2024-07-24 16:28
凱米災情／全台逾17萬戶曾停電　台電：近3.3萬戶待搶修

凱米災情／全台逾17萬戶曾停電　台電：近3.3萬戶待搶修

凱米颱風襲台，台電表示，截至今（24）日下午4時，全國曾停電戶數17萬2649戶，其中13萬9677戶已修復，還有32,972戶尚未復電。

2024-07-24 16:15
凱米災情／全台一度逾1.8萬戶停電　台電：11縣市待搶修

凱米災情／全台一度逾1.8萬戶停電　台電：11縣市待搶修

凱米颱風來襲，深夜風雨逐漸增強，也一度傳出強風吹斷樹木碰觸電線、高壓線垂落，導致半夜突然停電的消息，台電今（24）日表示，截至上午11時，全國曾停電戶數逾1.8萬戶，其中超過8成、約14808戶已修復，其餘還有3248戶、遍布11縣市仍待搶修。

2024-07-24 11:30
輝達認證三星！　爆HBM3晶片用於中國降規版H20

輝達認證三星！　爆HBM3晶片用於中國降規版H20

三星電子HBM3晶片已通過NVIDIA認證，目前只用在NVIDIA為了符合美國出口管制、專門為中國市場開發較不複雜的H20處理器。

2024-07-24 10:50
違約交割怕怕！必看5大QA懶人包　情節重大追究刑責

違約交割怕怕！必看5大QA懶人包　情節重大追究刑責

投資人押錯寶造成「韭菜翻車」事件層出不窮，23日台積電（2330）更爆出違約交割金額高達2.27億元，引發投資人熱議「違約交割有啥好怕？」《ETtoday新聞雲》彙整證交所、各大券商、投保中心資訊整理違約交割懶人包，提醒投資人若違約交割情節重大，除了民事賠付以外，還有3年以上10年以下刑責。

2024-07-24 14:46
特斯拉Q2不如預期！分析師狠批「財報品質低下」　盤後跌逾8%

特斯拉Q2不如預期！分析師狠批「財報品質低下」　盤後跌逾8%

電動車大廠特斯拉第二季業績公佈，但業績不佳，分析師狠批「財報品質低下」，導致特斯拉在美國時間周二盤後股價應聲重挫逾8.5%，每股報225.49美元。

2024-07-24 08:58
300萬新兵今年投入台股ETF　高息5虎貢獻度破7成

300萬新兵今年投入台股ETF　高息5虎貢獻度破7成

台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF受益人連21周創新高，已衝破900萬大關，今年以來新增近300萬名新兵投入台股ETF的懷抱，其中高息「5虎將」今年以來狂吸逾208萬投資人下場卡位，貢獻度破7成。

2024-07-24 11:15
快訊／凱米引發高屏3地區淹水警戒　屏東泰武鄉列一級

快訊／凱米引發高屏3地區淹水警戒　屏東泰武鄉列一級

強颱凱米來襲，全台各地出現強風豪雨，中央氣象署也預估今天越晚風雨越大，經濟部水利署今（24）日下午3點也針對屏東、高雄3區發布淹水警戒，其中屏東縣泰武鄉列為一級。

2024-07-24 15:12
鴻海砸45億鄭州設新事業大樓　推電動車和電池產業

鴻海砸45億鄭州設新事業大樓　推電動車和電池產業

鴻海今天表示，旗下富士康23日與中國河南省政府簽署合作協議，富士康將在鄭州投資人民幣10億元（約新台幣45億元），建設新事業總部大樓和七大中心，推動電動車整車、儲能電池、數位健康和機器人產業。

2024-07-24 13:29
iPhone也在！鴻海砸45億元建鄭州總部　要推電動車和電池產業

iPhone也在！鴻海砸45億元建鄭州總部　要推電動車和電池產業

鴻海（2317）旗下富士康科技集團24日與中國河南省政府簽署合作協議，富士康將在鄭州投資建設總部大樓與7大中心，投資金額達人民幣10億元（約新台幣45億元），推動電動車整車、儲能電池、數位健康和機器人產業，此外，富士康近期將在鄭州航空港經濟綜合實驗區，重點布局電動車試製中心、固態電池等項目。

2024-07-24 09:17

讀者迴響

熱門新聞

快訊／破紀錄！5券商通報　台積電違約交割逾2.2億元

黃仁勳要求「台積電CoWoS專線」　雙方口氣都很狂

台積電「違約交割」少女股神曝光！　求救被笑轉生氣

打開信用卡帳單驚見「天降900億」！他嚇喊賣腎了

凱米「颱風假不是假」　給薪、職災規定一文看

陽明重新評估「甲醇船」計畫

凱米災情／全台逾17萬戶曾停電　台電：近3.3萬戶待搶修

颱風假老闆逼「用特休請」　網曝1情況合理

獨家／陽明總座杜書勤傳接大陸子公司董座　策略長白崑榮接遺缺

00919、00940誰更適合定期定額？　達人秀對帳單實測利息差距

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

台中19歲外送員慘死…驚悚瞬間曝光！閃紅燈路口攔腰撞上汽運拖板車

凱米最快中午陸警！　暴風圈24日恐罩全台

水上行車畫面曝！凱米環流襲台南　強降雨釀永康多處淹水

凱米來襲「中部列陸警範圍」　盧秀燕抵美5小時緊急返台

發誓最後一次談新青安政策！春藥還是毒藥？5大最激爭議一次看｜地產詹哥老實說完整版 EP215

熱門快報

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366