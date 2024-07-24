颱風假老闆逼「用特休換」　菜鳥哭喊：我要上班！網曝1情況合理

▲老闆要原PO用特休換颱風假。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

凱米颱風來襲，強度持續增強，今（24）日上午11時升格為強烈颱風，今日全台除了金門外都放颱風假，有網友表示，在新公司待了2年多，第一次放颱風假，沒想到老闆卻說颱風假要用自己的「特休」，為了不浪費特休，她舉手自願上班，卻被老闆已讀。對此，網友喊檢舉，「沒有這種事，頂多不支薪」。

原PO在Dcard發文，「再也不期待颱風假了」，在公司做了2年多，終於有機會放到颱風假，開心之餘卻發現，原來颱風假要用特休抵，「我果然還是太菜了」，以前的公司放颱風假就是多一天假日，沒想到新公司的颱風假卻是用特休換。

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她一度以為是誤會，後來主管解釋勞動部沒有颱風假，所以要請特休，「我還表示那我想上班，直接被已讀，他是不是覺得我有病」。她坦言，工作很自由，因此特休都很慎重使用，真的有需要才會請，沒休完也可以換錢，「早知道颱風假是用特休換的，還不如不放，還能自己決定休哪一天」。

▲公司可以不支薪，但不能強迫勞工以事假及其他假別處理。（示意圖／記者李毓康攝）



貼文曝光，網友貼出勞動部規定，雇主不得要求勞工以事假、特休等假別請假，也不該扣發全勤獎金、給予低考績等懲處，「是可以不支薪的，但不能扣全勤跟強制休特休跟事假」、「請直接去檢舉」、「原本颱風假就是不給薪的假，公司可以不給薪，但不能扣全勤」。

底下有網友猜測，颱風假公司不支薪，但原PO用特休就可以拿到當日的薪水，不過雇主不能強迫員工，「颱風假=政府停班不支薪，主管讓妳用特休是不影響薪資的做法」、「颱風假本來就跟無薪假一樣嘛，所以可以選要特休還是無薪假，原PO這是強制用特休，就不太正常了」、「當天不支薪，就文字問題，反正都是少一天薪水」。

根據「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，勞工因天然災害未出勤，不能歸責於勞工，雇主不能視為曠工、遲到或強迫勞工以事假及其他假別處理，且不能強迫勞工補班；颱風天員工未上班，因為沒有提供勞務，企業可以不支薪。