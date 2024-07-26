遊戲股樂意掛牌上櫃「股價大漲65%」　上半年營運寫新猷受矚目

▲樂意董事長梁敏永。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

遊戲股樂意（7584）26日以承銷價75元正式掛牌上櫃，開盤後一度大漲至126.5元，而後受大盤影響來到124元附近盤整，目前股價上漲49元，漲幅達65%，受投資人矚目。

樂意於2012年成立，主要以代理營運二推經典遊戲為經營主軸，成功將經典IP遊戲化為新流量，開創「老店新開」的風潮，手握高達22款遊戲代理權，並擁有自製研發遊戲能力，近期更計畫新上市2至3款經典IP遊戲，是台灣遊戲公司中同時發行最多電腦線上遊戲的公司。

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樂意近3年每股稅後淨利（EPS）穩定保持在5元以上，值得注意的是，樂意5月底上線的遊戲大作《失落的方舟：LOST ARK》熱度高，活躍玩家大幅增長，推升6月合併營收首度突破億元大關，來到新台幣1.37億元寫歷史新高；累計今年上半年營收4.07億元，年增36.1%，寫下營運新猷，下半年業績樂觀可期。

樂意表示，目前代理的二推遊戲中涵蓋角色扮演、音樂遊戲、策略經營、動作類及射擊類等多種類型，加上擁有自製研發遊戲能力，營運的遊戲類型屬性多元，不僅能創造長期穩定獲利，更能有效分散營收貢獻過於集中和遊戲屬性集中風險，帶來更高的成長空間。

此外，海外布局則是持續深耕日本，樂意未來將進一步規劃在台灣成功上市的遊戲複製至日本市場，進而開創新的成長動能。