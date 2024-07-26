台股大跌752點　金管會喊話穩信心「緊盯國際金融市場」

投保職業工會注意！勞保局公布2家欠繳保費 將暫拒給付

勞保局公布最新職業工會欠繳保險費名單，「大臺中作物栽培職業工會」及「桃園市租賃小客車駕駛員職業工會」又再度上榜，這2家欠繳保險費已逾繳費寬限期，呼籲欠費工會所屬理、監事及會員，督促工會儘速繳費。

AMD要在台設研發中心！ 獲經濟部補助逾33億

美國晶片大廠超微（AMD）確定要在台灣設立研發中心！根據經濟部26日公告「A+全球研發創新夥伴計畫」核定清單，AMD申請「全球研發創新夥伴計畫」，總經費達新台幣86.4億元，其中33.1億元是由經濟部補助，AMD要自籌53.3億元。

上海銀曾是金融資優生、今股價獨垂淚 謝金河：時代眼淚所致

金融業今年獲利大暴發，惟獨曾是金融資優生上海商業儲蓄銀行（5876）獨憔悴，本周二（23日）公告受子公司位於香港上海商業銀行影響增提備抵呆帳，財信傳媒集團董事長謝金河臉書發文指出，台股大漲，金融股市值創高，但上海商業儲蓄銀行連動兩岸三地情結，股價逆勢走跌，這不是經營不善，而是時代的眼淚所致。

中租-KY現增3100萬股送件、8／8日生效 每股暫訂130元

中租-KY（5871）送件申請辦理普通股3100萬股現金增資，每股暫訂130元，如無意外，預計在8月8日申報生效，初估可募集資金逾40億元。

達拉電能佈局綠電產業 全台首創智慧移動充電機器人亮相

達拉電能首次參加2024未來商務展（2024 AI TAIWAN FUTURE COMMERCE），身為全方位電動車充電解決方案供應商，此次參展帶來四大產品，包含擁有70kWh儲能系統「 E-HERO 3移動充電機器人」、「Chander DC 360kW直流超充樁」、搭配電動車主專用APP「DARA GO」和雲端充電服務管理平台「DARA CLOUD」。適用各種場域，以新智慧能源帶領未來電動車充電方案。

全台首創「智慧移動充電機器人」曝光！達拉電能推4大產品服務

全達（8068）子公司、電動車充電解決方案供應商「達拉電能」首次參加2024未來商務展，此次參展帶來4大產品，包含擁有70kWh儲能系統「E-HERO 3移動充電機器人」、「Chander DC 360kW直流超充樁」、搭配電動車主專用App「DARA GO」和雲端充電服務管理平台「DARA CLOUD」，適用各種場域，期盼以新智慧能源帶領未來電動車充電方案。

證交所公布8檔注意股 創意兩營業日收盤價價差達180元遭列入

證交所今日公布8檔注意股，其中創意（3443）因六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達180.00元，且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最低者，因此被列入。

央行鷹派成員喊「贊成升息」 高房租逼政府出手管制

央行今（26）日公告6月13日理監事會議摘要紀錄，其中對於「升息」一詞提到8次、對「房租」一詞則提到5次，其中有3名理事提及房租對通膨影響，支持第6波選擇性信用管制，甚至有理事認為要強調打擊通膨的決心，更直接說「本次要升息，亦表贊成」，不過也多名理事各自認為升息對傳產與中小企業貸款形成負擔、美國並未升息等因素，同意「升存款準備率」的措施。

蘋果營運長參觀鴻海深圳廠！劉揚偉親自接待 了解iPhone 16組裝

蘋果公司（Apple）今年9月即將發表iPhone 16系列手機，目前正與合作夥伴鴻海（2317）展開作業。值得注意的是，蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams）26日前往富士康廣東深圳觀瀾園區內參觀新款iPhone組裝狀況，由鴻海集團董事長劉揚偉親自陪同。

中信金新人事案！高麗雪升金控總座 陳佳文轉銀行董座

中信金（2891）與旗下子公司中國信託商業銀行今（26）日舉行董事會通過高層人事案，中信金總經理陳佳文將轉任中信銀行董事長，其總座遺缺將由中信金控幕僚長高麗雪升任。