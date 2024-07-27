日圓對美元強升叩關151　外媒：下周面臨關鍵時刻

▲日圓兌美元本周強勁升值。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

日圓對美元本周強勁升值，一度向151價位叩關，根據《彭博》報導，最近幾周，投資者爭先恐後地買入日圓，因為他們押注利率最終將向有利於日本的方向傾斜，最快將在下周三面臨關鍵時刻。

本周日圓兌美元匯價從157.6一路強升，周四見151字頭，昨再回貶至153.71價位。

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聯準會(Fed)和日本央行都將在當地時間7月30和31日兩天各召開貨幣政策會議，二個國家會議後宣布利率政策，將決定日圓这波暴漲是否真正成為日圓大逆轉的開端。

《彭博》報導，日圓自7月11日開始飆升以來，兌美元匯率一直保持約5% 的升幅，這一升幅因日本疑似擴大干預而放大，但一些投資者警告稱，日圓這一波漲勢很脆弱，正如昨（26）日圓在美國公布經濟成長數據強於預期後迅速回吐漲幅一樣。

外匯交換交易市場顯示，日本央行在7月31日政策會議結束時升息15個基點的可能性為43%，顯示人們非常謹慎。接受《彭博》調查的日本央行觀察人士中，只有30%的人預測會升息。

這使得日圓多頭變得脆弱，特別是如果日本央行也令大幅削減債券購買規模的預期落空，或者如果聯準會在會議後採取措施削弱美國未來幾個月降息的希望的話。

從事日圓交易逾25年的ATFX Global Markets分析師Nick Twidale說，「這一波日圓瘋狂漲勢，日本央行可能會成為這個派對的掃興者，不像預期那般在收緊政策方面發揮作用」。

Twidale進一步表示，如果日本央行公布措失令市場失望，日圓走弱的套息交易「可能捲土重來」。

報導稱，儘管追蹤日本服務業實力的一項關鍵指標在7月份出現反彈，但一項衡量工廠活動的指標卻顯示出收縮，知情人士說，疲弱的消費者支出使日本央行下周的決定進一步複雜化。

跟踪日本市场逾30年的Asymmetric Advisors策略师Amir Anvarzadeh指出，如果日本央行什麼都不做，美元兌日圓可能再度飆升。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）策略師Rodrigo Catril表示，如果日本央行「不能完全兌現承諾」，那麼日圓兌美元可能會跌至1美元兌158的水準。

Saxo Capital Markets貨幣策略主管Charu Chanana表示，如果聯準會此次會議不發出9月降息信號且美國數據開始再次走強，日圓可能會測試160。