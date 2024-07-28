核三1號機27日晚間「正式停機」！除役作業需25年　2大難關等後頭

▲核三廠外觀。（圖／ETtoday資料照）

文／中央社

核三廠1號機運轉40年，自6月中旬開始降載，今天晚間10時許正式停機。隨著國內核電廠陸續除役，更需正視核廢料最終處置場難尋現實，其中關鍵在法源基礎、社會溝通，經濟部與台電將兩路並進，確保高放處置不再原地踏步。

台灣持續「非核家園」政策，核一、核二已陸續展開除役，核三廠1號機也自6月中旬起，以每日功率遞減0.9%速度緩慢降載，今天晚間10時許正式停機。

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核三廠共有兩部機組，裝置容量各為95.1萬瓩，1年貢獻約150億度電力，核三廠1號機退場後，核電占比將降至2.8%，經濟部已規劃由森霸電力的豐德3號機組補上，顯見近年燃氣發電持續增長，已成供電主力。

台電表示，1號機停機後仍需進行必要檢修工作，將待環境部通過核三廠除役環評、核安會核發除役許可，才會真正進入除役階段。至於核三廠2號機運轉執照明年5月屆期，核安會已要求台電針對兩部機組狀態差異，強化電廠管理。

核電廠除役作業需要25年，最大挑戰在於最終處置場所難尋，從乾貯設施興建頻卡關可見一斑。雖然現在乾貯設施已經有曙光，但後續地方政府也會關切台電乾貯設施要放多久、不能永遠放在原地等；同時，台電必須處理後續核廢料「中期暫存」或是「最終處置」的工作。

核安會組改後，核廢料最終處置改由經濟部能源署與台電協力處理，當中有兩項關鍵，一個是法源基礎，以低放射性廢棄物為例，2012年經濟部曾依法選定兩處候選場址（台東達仁、金門烏坵），但因地方政府拒絕協助辦理公投，導致無法繼續推動。

高放選址則因處置選址無法源，2012年花蓮及2013年金門縣地質鑽探時，皆遭民眾抗爭停止調查。經濟部近期已成立「放射性廢棄物處置專案辦公室」，將推動最終處置選址法案及地質調查等相關業務。

第二個關鍵是社會溝通，且需有科學基礎與他國經驗，台電目前除了是芬蘭高放處置場計畫觀察員，也向同樣位於環太平洋地震帶的日本取經，例如參訪名古屋和北海道的地下實驗室等，盼透過與他國合作經驗，讓核廢料最終處置場得以往前推進。