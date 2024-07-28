蘋果選iPhone 16 Pro在印度製造　鴻海也計畫在當地組裝iPad

▲蘋果正計畫在印度生產iPhone Pro高階機種。圖為iPhone 15 Pro。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

供應鏈消息指出，蘋果公司（Apple）正計畫透過鴻海在印度擴大生產線，包括即將推出iPhone 16 Pro系列手機，這也是第一次在印度生產iPhone Pro系列；此外，鴻海也開始考慮在印度南部泰米爾那都邦組裝iPad。

蘋果除了分散供應鏈風險，也聚焦於印度本地市場，近期重整供應鏈，嘗試將部分iPhone產線移到印度，預計今年將透過鴻海富士康，首次將高階型號如iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max在印度組裝。

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值得注意的是，印度《經濟時報》也報導，原先代工製造印度廠只會組裝蘋果智慧手機，但消息指出，鴻海正考慮在泰米爾那都邦廠房組裝iPad，已數度與印度政府進行初步討論，且組裝能力媲美組裝智慧型手機。

鴻海計畫拓展印度當地的業務，與蘋果的多元化布局政策一致；換句話說，印度將成為下一個大型組裝iPhone和iPad的國家，未來包括iPhone、iPad都將在印度組裝，只差Mac系列電腦不在這項計畫裡。

報導指出，鴻海在印度組裝iPad初期可能以半散裝（SKD）方式進行組裝，之後轉向完全散裝（CKD），類似於iPhone的組裝流程，將有助於大規模提高生產效率，如果推展順利，鴻海最快將於2025下半年開始在印度組裝iPad。

根據摩根士丹利（Morgan Stanley）2023年市場數據顯示，iPhone在印度的出貨量成長39%，達到920萬台，成為蘋果第五大的手機市場。

此外，隨著印度政府降低智慧型手機的進口關稅，從20%降至15%，蘋果也下調了iPhone手機在印度市場的價格，其中，iPhone 13、14和15系列機型降價3,000盧比（約新台幣1,175元），而iPhone 15 Pro系列最高降價6,000盧比（約新台幣2,350元），降價幅度約3至4%，這也說明了印度政府支持蘋果公司的力道。