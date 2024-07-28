智冠有500家東南亞廠商合作！王俊博：「一站式服務」助海外拓展

▲智冠集團參加「ChinaJoy中國國際數碼互動娛樂展覽會」。（圖／智冠提供）

記者楊絡懸／台北報導

遊戲產業年度盛會「ChinaJoy中國國際數碼互動娛樂展覽會」開展，智冠（5478）以「一站式服務」為主題參展，期盼可以獲得與國際廠商合作的機會，據了解，智冠在東南亞地區已與500多家廠商合作，年度營收成長率也屢創新高。

智冠今年參展，以高5.5公尺、寬13公尺的巨型螢幕展現磅礡氣勢，輪播影片包含旗下MyCard支付服務、遊戲音樂、美術創作、IP授權、代理營運、社群客服、網路廣告、雲端服務、通路宣傳、實體活動規劃等12項品牌「一站式服務列車」內容，透過ChinaJoy展覽活動與國際業者交流、開啟合作機會，展現集團豐富的產業經驗。

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智冠集團董事長王俊博表示，智冠「一站式服務」持續強化布局海外市場，以台港澳為根基，現已開通數位點卡在東南亞、美洲地區與全球信用卡支付管道，更在東南亞建構符合當地文化、需求的在地拓展策略，成功協助韓國及中國等遊戲廠商順利進軍，未來將繼續擴大海外服務疆域，為遊戲商發行版圖鋪路再下一城。

智冠集團調查東南亞市場民眾使用習慣，包含語言、支付方式、社群媒體習性、玩家出沒地點、常瀏覽網站、偏好產品類型等，針對當地文化特性而制定靈活的策略，提供在地化的行銷、支付與營運資源，為遊戲商降低進入該地市場門檻。

截至2024年6月資料，海外服務占比持續成長，在東南亞地區已串接超過600款遊戲並與500多家廠商合作，年度營收成長率也屢創新高。

另一方面，智冠表示，MyCard數位點數現已開通新加坡、馬來西亞、越南、菲律賓、印尼、泰國等多國金流，完整涵蓋銀行轉帳、自動提款卡、電信額度支付、臨櫃繳款、各式電子錢包、信用卡等在地常見支付方式。

在前端發行部分，為遊戲商提供產品內容、畫面等在地化服務，除語言翻譯，更在文化習俗、玩家喜好等方面給予建議，協助打造契合市場特性的當地版本；另在營運方面，則有中文、英文、泰文及菲律賓文等多國語言客服，並經營當地熱門社群媒體。

觀察智冠集團旗下子公司，中華網龍（3883）擁有自研武俠遊戲，包括《吞食天地》、《黃易群俠傳》、《中華英雄》積極推動經典產品海外授權、拓展市場版圖；遊戲新幹線擁有20年遊戲營運經驗及線上與實體行銷資源，代理上百款多元類型遊戲產品。

此外，智雲科技發展雲端資訊整合解決方案，今年引進韓國資訊安全解決方案的頂尖產品DBSAFER，提供資料庫、作業系統存取控制及綜合帳號管理等機制，預計7月底完成系統在地化，以先進資安技術建構個資防護網，明年可望成為台灣資訊安全系統的標竿。