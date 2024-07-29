台積電反彈漲20元至944　台股復仇大漲逾340點收復22400

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受惠美股、亞股強勁反彈，台股今（29）日表現也暴力回升，台積電（2330）開盤漲20元至944元，指數大漲342點衝破22460點。

台股上周遭遇「黑色星期五」，指數重挫752.63點，創史上第2大跌點，不過今日在日韓股、美股皆勁揚的氣氛下往上衝，8點45分台指期開盤率先漲逾385點，隨後台股現貨市場也紅光滿面，多頭重新啟動攻勢。

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道瓊工業指數7月26日終場上漲654.27點或1.64%，以40589.34點作收；單周漲幅0.75%。那斯達克指數上漲176.16點或1.03%，以17357.88點作收，惟單周下跌2.08%。

標準普爾500指數26日上漲59.88點或1.11%，以5459.10點作收，單周下跌0.83%；費城半導體指數上漲97.77點或1.95%，以5103.13點作收，不過單周仍下挫3.11%。

台北時間7月29日上午8點開盤的日韓指數雙雙走揚，日經225指數開盤上漲1.3%，至38,139.12點，開盤10分鐘後大漲2%至38421.79點；東證指數開盤上漲1.2%，至2,731.83點。

韓國KOSPI指數開盤上漲0.6%，至2748.32點，開盤10分鐘後擴大漲至1%，報2759.79點。

