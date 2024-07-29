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出國行程安排！永慶房屋獎勵旅遊送員工飛巴黎

▲▼永慶房屋,員工旅遊,出國,度假,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／業者提供）

▲永慶房屋海外旅遊獎勵大手筆送員工出國玩，獎勵表現優異的員工。（圖／永慶房屋提供，下同）

生活中心／綜合報導

今年7月至8月桃園機場總運量上看800萬人次，暑假出國潮，永慶房屋也推了一把！為獎勵表現傑出的經紀人，永慶房屋推動「年度海外旅遊獎勵暨員工旅遊」，大手筆犒賞員工出國度假，7月初宣布近900人拿到「海外旅遊獎勵」，最大獎項送出「巴黎雙人遊」！除獲獎人數創新高外，永慶房屋也宣布到今年8月底前一共將新展9家店，雙北地區直營店來到281店！

為感謝所有同仁的努力與付出，永慶房屋一年一度的員工旅遊「2024永者Bling Bling出遊去」也同步展開，共有近5000名員工與眷屬於7月夏日熱鬧一起出遊，全台北中南都有永慶人打卡的足跡，暢玩各大遊樂園、入住五星級飯店，幸福指數爆棚。

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擴大誠實服務版圖！永慶房屋2024上半年已新展7家店

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，永慶房屋秉持著「先誠實再成交」的精神，再加上永慶經紀人細膩貼心的服務，提供消費者誠實完整的房市資訊，獲得消費者的認同，帶動經營績效成長，2024年全年預計在雙北新展17店，提供更多消費者誠實的服務，今年上半年已累積新開7家店，8月預計會再新展2家店！

▲▼永慶房屋,員工旅遊,出國,度假,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／業者提供）

▲誠實服務贏得認同，永慶房屋持續擴大服務版圖，今年一到八月共將新展9家店。

因應持續擴大誠實服務的版圖，永慶房屋也不斷優化職場環境，日前才以務實的人資制度，落實多元、公平與共融的職場願景，保障每位同仁的權益與發展，連續7年獲選為「亞洲最佳企業雇主」！

海外旅遊獎勵平等競爭　房仲新人也能領獎

塗振宏協理說明，「海外旅遊獎勵」就是永慶落實多元、平等、共融的DEI理念最好的證明之一！「海外旅遊獎勵」打破年資與職級的框架，不限年資，只要績效達標，人人皆可爭取，平等獎勵表現優異的經紀人。即使是年資淺的新人，也有機會獲獎。業務新人第一年經過扎實的訓練與學習，再加上前12個月保障收入5萬的支持下，第二年許多夥伴就能迎來業績的爆發，並成功獲得「海外旅遊獎勵」！

▲▼永慶房屋,員工旅遊,出國,度假,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／業者提供）

▲海外旅遊獎勵不限年資，只要績效達標，人人皆可爭取，即使是業務新人也能獲獎。

最佳的實證就是加入永慶剛滿兩年的蘇子倩經紀人，今年首次獲得海外旅遊獎勵的她，光是2024上半年業績就已突破千萬，曾創下最高月收入26萬的成績。蘇子倩分享，原本從事彩妝師長達7年時間，跟著各大美妝活動全台灣跑，但她一直渴望能在台北買個屬於自己的家，因此決定投入房地產業學習相關專業知識。面對全新的領域，起初也遇到不少挫折，但還好有師父及店長的教導，在錯誤中不斷學習、改進。

今年蘇子倩迎來業務生涯第一個業績的高光時刻，蘇子倩有感而發地分享，今年的業績表現亮眼，都是去年耐心經營下的回饋。業務是項累積的工作，不必急著一下就登峰造極，重要的是持續堅持。在永慶，業務是一份很公平的工作，只要虛心學習、勇於爭取，努力付出最終都會有收穫，就像這次額外獲得「海外旅遊獎勵」一樣，蘇子倩笑說：「在拿到獎勵前就已經去日本玩一圈回來了！期待自己下半年再創好成績。」

永慶大方給獎不手軟　實現工作生活平衡

另一位入行不到兩年的黃國一經紀人也贏得獎勵，黃國一表示，今年拿到海外旅遊獎勵很意外也充滿成就感，已經買好飛往日本的機票準備出國玩了！當初剛畢業時在百貨擔任服飾銷售，其實對高總價的房地產業務一直抱有興趣，但因為擔心年輕社會歷練不夠而沒有馬上行動，剛好遇到身邊有朋友在永慶房屋服務，也更了解永慶的福利與保障，看準永慶房屋業務新人的收入保障，決定給自己一個機會挑戰。

黃國一在新人時期的前半年打穩基礎，安心學習服務客戶技巧與專業知識，在店長及學長姊的指導下，在第二年能夠有好的發揮，創下最高月收入19萬的好成績。黃國一分享，海外旅遊獎勵讓自己有目標可以挑戰，在年中就能檢視自己上半年的工作成果，今年好事成雙，不只拿下「海外旅遊獎勵」，也成功買房晉升有殼一族！

近5000人出遊！永慶房屋員工旅遊熱血嗨一夏

除了業務績優同仁爽爽出國玩之外，七月熱情夏季也是所有永慶人一同員工旅遊的時間！為了讓旅遊的回憶能被記錄下來，永慶房屋今年還特別規劃專屬趣味抽獎活動，大家發揮創意將旅遊精華匯集成短影音，就有機會抱回額外獎金！

▲▼永慶房屋,員工旅遊,出國,度假,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／業者提供）

▲永慶房屋一年一度的員工旅遊於7月熱鬧出遊，快樂擁抱工作與生活平衡。

塗振宏協理表示，永慶房屋為員工打造work-life balance（工作生活平衡）的職場環境，打破業務沒時間休假的刻板印象，讓大家在追求工作成就，也能同時保有個人生活品質。2024年永慶房屋將持續擴大服務版圖，歡迎對房地產有興趣的夥伴們一同加入。

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關鍵字： 永慶房屋員工旅遊出國度假永慶房市訊息永慶必知小常識

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