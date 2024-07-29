投審會核准8大投資案　台積電增資1644億元最多

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者廖婕妤／台北報導

經濟部投資審議會今（29 ）日召開第10次會議，會中核准8件重大投資案件，其中金額最大的案件，為台積電（2330）以50億美元（約新台幣1644億元）增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.從事經營一般投資業務。

投審會說明，本次會議核准僑外投資1件，金額為新台幣16.25億元；對外投資4件，金額為76.81億美元（約新台幣2525.6億元）；對中投資3件，金額為12.42億美元（約新台幣408.4億元）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

投審會指出，金額最高的一件是台積電（2330）以50億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.從事經營一般投資業務；其次是世界先進（5347）為因應全球客戶與國際市場需求，以24億美元投資新加坡VISIONPOWER SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY PTE. LTD.，與恩智浦半導體合資興建1座12吋晶圓廠，擬採用130奈米至40奈米製程技術。

此外，對外投資還有豐群水產分別以1.9億美元及3500萬美元，提供1年期以上貸款予美國、加拿大從事相關業務；遠鼎投資以5600萬美元投資百慕達從事經營投資控股業務。

另對中投資有台塑（1301）及台朔重工各以5.3億美元間接增資福建福欣特殊鋼，從事經營不鏽鋼半製品、熱軋不鏽鋼捲、冷軋不鏽鋼捲等產銷業務；亞泥（1102）以1.82億美元)收購香港上市公司英屬開曼群島ASIA CEMENT (CHINA) HOLDINGS CORPORATION28.2%股權，並間接取得亞東投資有限公司等15家公司股權。

僑外投資部分則是新加坡商BDX TAIWAN HOLDINGS PTE. LTD.以新臺幣16.25億元增資數據匯台灣從事經營資訊軟體服務等業務。