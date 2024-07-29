新台幣刷8年新低！楊金龍防線向下修正　台股靠基本面支撐

▲央行總裁楊金龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新台幣在外資出走下，今（29日）匯價貶3.9分至32.87元，刷8年新低，導致市場預期的央行總裁楊金龍的匯市防線再向下修正。由於目前正在月底出口商實質拋匯需求噴出期間，若外資堅不回頭，短期內有可能貶向32.9元，市場憂心股匯雙殺，不過法人認為台股回檔後基本面支撐下可謹慎看待，不必過度悲觀。

匯銀管理指出，本周日本央行與美國聯準會利率會議影響市場動向，外資對台幣預防性抽離動作相當明顯，今日外匯市場成交量擴大至25.42億美元，其中一半以上就是外資匯出貢獻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據央行公告，美元指數今年以來上升3.06%，新台幣兌美元今年以來貶值6.5%，在亞洲鄰近國家中，貶幅低於日本（今年來貶7.94%）、韓圜（6.93%）。

群益中小型股基金經理人蔡孟軒表示，7月指數最高到24416點，強勢持續創高後在台積電法說後回檔至季線上下，但目前60/120/240MA仍處於上升趨勢，KD指標已在低檔緩步黃金交叉。對於台股後市，觀察風險指標除VIX外如公債殖利率、信用價差皆維持低檔，預期無系統性風險。

法人認為，台股企業獲利仍持續上揚、2024年年增率29%。考量今年台灣GDP仍將回到3-4%歷史均值，因短期波動仍有一定，故2024年選股將成為重點。產業部分，考量AI需求強勁加上手機及PC產業今年恢復正成長，加上美股總經環境仍佳以及2024年下半年可望降息，預期終端消費電子需求下半年將有機會好轉，後市仍宜多方觀察，謹慎看待但不必過度悲觀。