新台幣一路貶「33元不遠了？」　網瘋猜內幕：坐等年底35元

▲新台幣兌美元創8年新低。（圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

台股今（30日）開低走高，早盤一度重挫300點，臨收盤前半小時拉電子股，指數由黑翻紅，終場小漲59點來到22223.57點，同時，匯市也表現得相當疲軟，新台幣對美元的匯率刷8年新低。早盤一度下探到32.895元，引起網友討論，瘋猜貶值的內幕。

有網友在PTT發文，「台幣快33了怎麼這麼弱？」台幣已經跌到32.8元了，距離33元只差最後一步，「目前美國聯準會就連鷹派委員都沒有升息打算，今年美國就是降息1碼至3碼差別，再加上台灣今年央行祭出斑馬（半碼），怎麼台幣都快33元了，創下近年來最弱數據？」

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貼文曝光，引起眾人討論，「現在兩萬二，外資不現在提款要哪時」、「年底貶到35，外資無情逃離台灣」、「美國降一碼然後台灣準備降兩碼，等著看好了，內部一直要台幣貶到35，應該是在策劃什麼陰謀」、「可能貶到35，大部分民眾更痛苦，通膨會升高」。不過也有網友認為，「再忍一下，九月美國就要降息，熱錢就會來台灣了」。

根據匯銀主管的說法，雖然新台幣在7月份累計貶值超過4.2角，但央行一直在防守，近期新台幣雖然一路貶值，但並未「失速」。他表示，央行大部分時間都會在尾盤進場調節，由於整體非美貨幣都呈現偏弱，新台幣並不會硬守32.9元的價位，未來央行會更加關注33元整數關卡。

根據央行公告，美元指數今年以來上升3.06%，新台幣兌美元今年以來貶值6.5%，在亞洲鄰近國家中，貶幅低於日本（今年來貶7.94%）、韓圜（6.93%）。