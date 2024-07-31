全台淹水感測器7成無效？　水利署駁：妥善率近97％

▲全台淹水感測器妥善率達96.6％，在凱米颱風發揮功能。（圖／經濟部）



記者廖婕妤／台北報導

夏天颱風、豪雨發生頻率較高，經濟部水利署設有防災資訊服務網，可提供淹水警戒，但日前有媒體報導，全台淹水感測器有7成沒有發揮功效，對此，水利署澄清，審計部統計報告期間發生颱風次數較少，多為局部地區豪大雨情況，目前全台淹水感測器近2100支、妥善率近97％，在凱米颱風期間運作正常。

有關報載「審計部『112年度中央政府總決算審核報告』中指出，全台的淹水感測器竟有近7成未發揮效能，完全沒有記錄到任何淹水」一節，水利署說明，淹水感測器是以過去曾積淹水地點優先設置，並由地方政府會同在地居民考慮地區淹水潛勢、防汛熱點等因素，酌予調整位置或擴大布建。

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水利署表示，審計部報告統計期間發生颱風次數較少，多為局部地區豪大雨情況；且前瞻計畫治水陸續發揮成效，部分地區積淹現象已大幅減輕，因此有部分淹水感測器無淹水紀錄情形。



水利署指出，後續會依近年治水成效及經費許可調整或增加淹水感測器布設地點，也會與地方政府落實管理，維持設施正常，讓淹水感測器能有效、迅速，做為防災人員迅速應變重要工具。

水利署強調，全台淹水感測器2072支、整體妥善率達96.6％，在本次凱米颱風中運作正常，讓水利人員第一時間共回報514筆淹水感測通報，掌握淹水變化及消長情形，是第一線救災人員救災、疏散避難評估的重要工具。