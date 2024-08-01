統一超配息9元填息5成！　統一除息3元慘貼息

▲7-ELEVEN第7000店「首府門市」。（圖／統一提供）



記者廖婕妤／台北報導

統一（1216）及統一超（1216）都在今（1）日除息，統一去年每股賺3.23元，大方回饋股東每股配息3元，但投資人似乎不買單，首日陷入貼息窘境；統一超去年每股賺10.21元，同樣不手軟每股配息9元，盤中填息5成，有望順利達陣。

統一2023全年合併營收為5811.01億元，年增10.7%；歸屬母公司稅後淨利為183.36億元，年增6.8％，EPS為3.23元，董事會通過配發每股3元現金股利，並於今日除息。

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統一今年來股價不斷往上衝，7／26盤中最高來到92.8元，創下歷史新高價，法人指出，儘管目前統一的營運面、基本面、籌碼面等看起來都持續強勁，但投資人似乎也害怕盲目追高，使得除息首日慘陷入貼息，終場收79.9元，下跌1元或1.23％，成交量逾3.8萬張；另統一預計8／8召開董事會並公布今年上半年財報。

統一超2023全年合併營收為3170.41億元，年增9.16％，是首度衝破3000億元大關；稅後淨利為126.61億元，年增14.37％；EPS為10.21元，董事會決議配發9元現金股利，並在今日除息。

統一超股價歷史新高發生在2018年7月，曾攀上378元高價，今年來股價最高點則是在7／18的284元。統一超昨日公布今年上半年財報，每股賺6.06元，寫下歷史新高，下半年營運狀況樂觀，激勵今日股價開高走高，終場收最高273元，上漲4.5元或1.67％，成交量逾2100張，填息5成，法人看好可望順利填息。