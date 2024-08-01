先探／鎖定入帳高峰的資產營建股

國內經濟穩定復甦，台積電設廠效應外溢，搭配台股創高的財富效果與預期心理，政策則有新青安優惠貸款激勵，帶動房地產價格走升。

文／黃俊超

加權指數創下二四四一六．六七點的歷史新高，房地產市場也同樣火熱，根據內政部實價網揭露資訊，今年前四月預售屋揭露總額已達到七九○○億元，且自二三年十月至今年四月，除農曆年期間，單月揭露件數均超過一萬件，其中四月創下新高的一．三八萬件，也是二一年七月實價登錄二．○以來首度連續兩個月突破一．三萬件。

上半年房市價量齊揚

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預售屋熱銷，中古屋市場也同樣蓬勃發展，根據永慶房產集團統計實價登錄資訊顯示，今年一～五月已有五個行政區交易量突破千戶，居冠與次之都落在桃園市，為桃園區與中壢區，近年積極開發重大建設，搭配TPASS月票降低通勤成本，最重要的是價格相對雙北與新北更為親民。第三是新北市淡水區，台中市西屯區與北屯區分居四、五名，新竹市與新北市的中和區交易戶數也都逼近千戶大關。

若以人口密集的六都來看，上半年合計十三．六五萬棟，較去年同期增加二七．六％，也是二○一四年以來最高紀錄，六都較去年同期都成長超過兩成，其中台南市年增四○．五％、高雄市年增三八．二％居前兩名。而根據財政部統計資料庫數據，上半年全台個人房地合一稅達二九三．一億元、年增八八％，稅收最高的是台中市，年增幅最大的則是大黑馬嘉義縣。

房市的蓬勃發展，也加速帶動房貸餘額增加，至今年五月已達十．四兆元，較去年同期增加逾九三○○億元。近年政府政策基本打炒不打房，二○年十二月通過健全房地產市場方案，二一年七月實施房地合一稅二．○，二三年二月修正公布平均地權條例，同年七月再通過房屋稅差別稅率二．○方案，今年初修訂與新增房屋稅條例，也已於七月起正式實施。

政策主要有五大措施，一是強力稽查預售屋交易，遏阻業者以虛假交易哄抬房價；二完成平均地權修法；三抑制短期炒作與杜絕規避賦稅，分為短期交易課重稅、針對個人及公司避稅、針對分割房屋規避稅負，與鼓勵房屋釋出減少空至四項；四防止房市資金氾濫，為防止過多資金流向房市，央行六度調整選擇性信用管制，另也控管金融機構授信風險；五減輕居住負擔，成立國家住都中心，與地方共同興建社會住宅，並推動新青安貸款，核定近四九萬件、核撥逾一四六億元。

大老闆多數持續看好

展望下半年房市，央行祭出第六波新用管制，新青安改為一生一次，囤房稅二．○也正式上路後，信義房屋預期全年將價量緩增，台灣房屋預期下半年將較上半年保守，政策引領投資降溫、自住增溫結構，仍維持理性穩定的綠燈，戴德梁行總經理顏炳立則表示，預售屋市場將熱到年底，價格穩漲難跌。（全文未完）

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