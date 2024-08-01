證交所公布22檔注意股　雲豹能源六日跌幅33.21%上榜

快訊／15張千萬發票幸運兒全曝光 花20元買水煎包中大獎

財政部今（8月1日）將公告5-6月統一發票大獎中獎清冊，千萬特別獎中獎號碼為「86396830」開出15張中獎發票，其中有7筆實際花費金額不到百元，有民眾只花20元買水煎包就中大獎。財政部指出，領獎期限自8月6日起，只到11月5日，得獎人要記得兌領，不要與財神爺擦身而過。

抽中賺近6萬！萬潤申購下周起跑 承銷價223元

新股紅包抽籤別錯過！半導體IC封測、被動元件設備商萬潤（6187）辦理現金增資，認購價格為223元，以目前市價換算，價差近六萬。

8人發票花不到百元爽中200萬 最低12元外送費中大獎

5-6月統一發票200萬元特獎號碼「53267964」有19人幸運中獎，其中8人消費金額不到百元就中大獎，最低僅付12元付外送費，就賺到200萬元。

快訊／83萬人嗨翻！00929月配0.18元 年化分配率11%

規模突破2,400億元、擁有83萬股民的首檔「月月配ETF」復華台灣科技優息（00929）1日公告配息金額，每受益權單位預估配發0.18元，以8月1日收盤價19.67元估計，單次配息率約0.91%，年化配息率近11%。

藏壽司股東限定！最高可領5000元優待券 9／5起申請

亞洲藏壽司（2754）將於8／14除息，每股配發現金股利1.5元，除了發放股利外，再加碼回饋「股東優待券」，只要在8／14前仍持股3張以上的股東，就符合申請資格，並於9／5起開放申請，最高可領到5000元優待券。

黃仁勳將出席今年「鴻海科技日」？ 鴻海：請大家拭目以待

鴻海（2317）1日首度開放位於內湖的全新展示間（showroom）。談到10月即將舉辦「鴻海科技日」，輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳是否將參加？對此，鴻海發言人巫俊毅表示，「請大家拭目以待。」

首例！台灣50反1擬推「反分割」 股價推升上看20元

元大投信今（1日）公告，00632R預計於10月17日召開受益人會議，決議是否進行反分割作業，創下國內ETF首例，依00632R此次規劃應大於或等於初次發行價格（即20元），依此時每股淨值反分割倍數預估為6倍，以今（1)日收盤價3.43元推估，反分割後，股價推升上看20元，而進行反分割之後，原股東持有股數雖減少，但隨著股價提高，總價值不變。

日圓現鈔「0.2239」 10萬台幣少換4萬日圓

受到日本央行升息至0.25%與美國聯準會喊「9月降息」影響，台銀日圓現鈔8月1日第1盤賣出價掛「0.2239」，以10萬台幣換匯，今日比7月11日最甜價少換逾4萬日圓，相當於少吃40碗要價1千日圓的拉麵。

統一超配息9元填息5成！ 統一除息3元慘貼息

統一（1216）及統一超（1216）都在今（1）日除息，統一去年每股賺3.23元，大方回饋股東每股配息3元，但投資人似乎不買單，首日陷入貼息窘境；統一超去年每股賺10.21元，同樣不手軟每股配息9元，盤中填息5成，有望順利達陣。

製造業外銷訂單不穩 無薪假大增576人

勞動部今（1）日公布最新一期無薪假，實施人數共4437人，家數為248家，與上期相比增加576人、20家，勞動部表示，本期主要是製造業有3家廠商因為訂單不穩實施無薪假，但整體來說，從去年8月底後人數都逐月減少，因此還是樂觀看待。