7檔月月配台股ETF除息開獎！　00929、00936年化殖利率破10%

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

月月配台股ETF除息行情陸續開獎，《ETtoday新聞雲》整理7檔在8月除息標的發現，僅復華台灣科技優息（00929）、台新永續高息中小（00936）2檔年化殖利率逾10%；中信成長高股息（00934）8月配息腰斬至0.14元，年化配息率8.44%名列第3。

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▲台股月月配ETF本月除息行情比一比，可點圖放大。（資料來源：各公司、表：ETtoday新聞雲）

00929身為月配型ETF始祖，年化配息率長期維持10%以上，今年4月、5月還寫下連兩個月0.2元、配發成立以來新高的紀錄，不過00929在6月、7月配息後遭遇台股回檔，股價未能跨大步走揚，難以見到填息秀，8月則是與7月相同，每股配發0.18元，年化殖利率仍是7檔月配型台股ETF最高。

至於00936在今年6月配息金額拉高至0.25元創新高，引爆市場買氣，除息前一周公司暫停受理初級市場申購，市場缺乏調節機制，股價在除息前一日來到19.95元歷史新高，溢價一度超過6%，除息後陷入嚴重貼息，7月每股配0.16元也未能填息，8月再配一次0.16元，投資人仍期待填息。

00934在7月16日首度除息，一度因「暴力配息」0.33元、年化配息率近20%破紀錄引爆市場話題，不過8月除息預計每股配發0.14元，配發金額較7月腰斬。

另外，今年才掛牌的4檔月配新兵配息相較「月配始祖」00929明顯保守。月配新兵中，年化配息率最高的是群益科技高息成長（00946），每股配發0.067元、年化殖利率7.94%排名第4。

至於7檔ETF中規模最大、股東人數超過91萬的元大台灣價值高息（00940）連續2次配息都是0.05元，以8月1日收盤價9.86元估算，年化殖利率約6.09%。

已在8月1日完成填息的統一台灣高息動能每股配0.063、年化殖利率約5%，而股價最高的野村趨勢動能高息（00944）配發0.058元、年化殖利率4.62%最低。