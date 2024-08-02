挖她進公司「朋友秒離職」　工作量增還捲鬥爭！網喊逃：變替死鬼

▲原PO被好友挖角。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）



記者施怡妏／綜合報導

就業市場競爭激烈，透過朋友介紹找工作的情況並不少見，一名網友抱怨，被朋友引薦進一家新創公司後，順利錄取後，卻發現朋友已經離職了，而且公司人事變動太迅速，導致她工作量變多，還陷入上級鬥爭風暴中，也沒有在自己想要做的領域發揮，讓她非常鬱悶。

原PO在Dcard發文，「被朋友挖角到新公司，但…」年過30歲了，被朋友挖角到一間新創公司，覺得公司產業有前景，也是她的興趣領域，「加上朋友年近半百，對於工作好壞的判斷應該會比較好」，沒想到入職後，卻發現好友已經離職了。

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更崩潰的是，公司人事變動太迅速，人手不足，因此被附加許多助理類的工作，還捲入上級鬥爭風暴，原PO無奈嘆，「工作上沒有在自己想要做的領域發揮，還被業務呼來喚去+應付上層人事鬥爭」；目前做了4個月，因為前份工作只做了半年就被挖角，擔心連續兩份工作做很短，履歷不好看。

原PO坦言，雖然薪水都有領到，但心情很鬱悶，感覺一手好牌被自己打爛，知道好友離職的原因，可以體諒，「不怪朋友，怪自己當初錯信」，想問問有沒有人遇過類似情況，最後是好的結果，「給我一點信心」。

貼文曝光，網友勸她快跑，「朋友都走了，你留著幹嘛？而且你現在是一人多用，免費勞工，還不跑？」「這年頭景氣很差，千萬別去啥新創公司」、「感覺是找一個替死鬼」。也有人給予建議，「其實也可以考慮不寫這份短時間的經歷啦，畢竟履歷通常都希望有加分的效果」、「待少於3個月就建議不要放上履歷」、「有些公司只重視妳有沒有即戰力，所以不會很在意妳的履歷，當然離職原因要先想過怎麼說明」。