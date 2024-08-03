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日圓強升！現鈔「0.2276」揪心價　10萬台幣晚3周少換5萬日圓

▲▼新版日圓運抵國內，台灣銀行開放媒體搶先拍攝面額10000、5000及1000元新鈔。新版日圓紙鈔除上面人頭頭像改變外，還加入了新的雷射防偽技術。（圖／記者湯興漢攝）

▲日圓兌美元近期強勁升值。（圖／記者湯興漢攝）

陳瑩欣／ 台北報導

美2日公布就業報告欠佳，引發投資人對經濟衰退的憂慮，加重市場認為Fed（聯準會）將擴大降息預測，美元指數大跳水，跌破104，日圓兌美元進一步升值見146價位，日圓換匯也更貴了，台灣銀行日圓現鈔賣出價今（3）日見到0.2276元，若與三周前、7月11日的換匯低點0.2046元相較， 換新台幣10萬元，就少換了4萬9391日圓。

美國7月非農就業資料大幅不及預期，進一步加劇對美國經濟衰退擔憂，降息預期快速升溫，加劇美元指數跌勢，日圓兌美元再見一波升值，從在美元大跳水之際，日圓兌美元持續升值，從149.766一路升到146.418，紐約盤2日以146.519作收。

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由於日圓兌美元大幅升值，新台幣兌美元卻跟著台股重挫在2日收在32.817元，交叉匯率計算後，拿新台幣換日圓匯價不僅升回「0.22」字頭，更向0.23元靠近。

台銀日圓現鈔賣出價今日見到0.2276元，若以換新台幣5萬元來說，與7月11日創下的日圓換匯低點0.2046元相較，當時可以換到48萬8758日圓，現在只能換到43萬9367日圓，少4萬9391日圓。
 

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關鍵字： 外匯日圓美國經濟換匯台幣

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