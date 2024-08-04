美半導體「大阿哥」市值剩台積電1／7　老謝：換CEO時刻來臨

▲英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）資料照。（圖／記者楊絡懸攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台積電（2330）競合對手英特爾（Intel）財報負面消息噴出，股價重挫26%創40年最大，財信傳媒董事長謝金河（老謝）以「巨星的殞落：Intel何去何從？」為題，分析英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）過去曾揚言超越台積電，如今市值僅剩台積電1／7，研判公司已到換掉執行長的關鍵時刻，老謝反問，「Intel是美國發展半導體產業的大阿哥，美國會眼睜睜看著Intel殞落？」

以下是謝金河臉書全文：

巨星的殞落：Intel何去何從？

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過去兩三年，台積電股價持續上漲，我被很多朋友問到最多的問題是：Intel可不可以買？

從投資的角度來看，在2020年疫情前，Intel市值一直領先TSMC，例如，在武漢封城前，Intel股價69.29美元，市值2951.75億美元，台積電ADR股價42.7美元，市值2116.3億美元，Intel市值一向領先TSMC。但是，今年台積電在美國市值一度衝上一兆美元，Intel卻只有一千多億美元，大約是台積電的七分之一，這是難以想像的事。

值得一提的是，也是在這個時候，Intel換了CEO，由原來負責研發的技術長Pat Gelsinger出任執行長。他上任後頻頻放話要打敗台積電，在地緣政治緊張中，Gelsinger也頻示警，供應鏈不能單押台灣！

儘管他的動作頻頻，卻始終無法扭轉Intel的頹勢。8月一開始，Intel就發布獲利預警，Q2營收128.3億美元，衰退1%，但毛利率只有38.7%，虧損16.1億美元，更可怕的是，Intel縮減資本支出，預計裁員15000人。在AI帶來的盛世中，Intel獨自憔悴。

這一輪晶圓代工的競賽，台積電為什麼一枝獨秀，而且所向無敵，最重要的是獲利！台積電賺一兆台幣，大約300億美元，台積電是唯一一家可以透過自己的盈餘來支應資本支出的半導體廠。相對於Intel長期處在低利潤，甚至是虧損狀態，這個差距越來越大。

陸行之估計，台積電生產一片晶圓可以賺4350美元，Intel卻虧6550美元。今年三星，海力士都出現趨勢向上的訊號，唯獨Intel一路往下探底。2日Intel收盤21.48美元，市值剩下914.4億美元，這是Intel 1974年以來最慘的慘況。



不到1000億美元市值的Intel，何去何從？這恐怕到了要換CEO的關鍵時刻！不管怎樣說，Intel都是美國發展半導體產業的大阿哥，美國會眼睜睜看著Intel殞落？

