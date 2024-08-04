新北企業產經大學首創EMBA學院　邀宣明智等企業領袖擔任講師

▲新北企業產經大學於今年首度創設「EMBA學院」，並邀請包括宣明智、葉惠青、杜書伍、沈榮津、陳樹等業界大師級名人擔任講師。(圖／新北市經發局提供)

地方中心／新北報導

新北企業產經大學於今年首度創設「EMBA學院」，並邀請業界大師級名人擔任講師，包括宣明智、葉惠青、杜書伍、沈榮津、陳樹等。該學院尚未開放報名即引起業界熱烈關注。經發局表示，產經大學依主題分成3個學院，即日起開放報名且額滿為止。

今年新北「企業產經大學」共計15堂課程，分為3大主軸，包含「AI數位轉型學院」、「NetZero淨零排放學院」，以及首創的「EMBA學院」。其中，「AI數位轉型學院」透過案例研究和實際操作，提供最新AI人工智慧及CHATGPT趨勢，提高企業在數位轉型中的競爭力和效率。「NetZero淨零排放學院」則提供淨零法規並融合理論與實務的經驗分享。

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「EMBA學院」則邀請到多位國際級重要企業領袖，如公信電子股份有限公司宣明智董事長、永豐餘集團葉惠青董事長、聯強國際集團杜書伍總裁、開發金控沈榮津副董事長、中央投資股份有限公司陳樹董事長等，與企業領袖分享ESG相關經營策略與領導思維，加速企業數位轉型進程，朝向永續經營與精準擘畫未來的目標前進。

市府自100年開辦企業產經大學，至今已培育產業人才3,375人次，今年將持續引領新北市企業邁向根據國際競爭力的未來。凡領有新北市政府核發的公司登記、商業登記或工廠登記的公司行號負責人、主管，或本市市民且為企業推薦之中高階主管均可參加，即日起開放報名且名額有限。相關課程資訊，可至新北市政府經濟發展局官網(https://www.economic.ntpc.gov.tw/Custom/企業產經大學)查詢。