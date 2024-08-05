台股2天血洗2811點 證交所：目前沒有救市措施

台股「黑色星期一」重殺1807點，失守2萬大關，證交所總經理簡立忠今（5）日急召開記者會向外喊話，台股下跌有2大特性，一是亞股走跌；第二則是美股重挫與中東情勢緊張造成。不過遭媒體詢問有任何救市措施，簡僅以「目前沒有要推出配套措施，會高度警戒觀察」回應。

台股明天還殺？台指期首見跌停鎖死 指數摜至19374點

台股今（5）日收跌1807..21點，以19830.88點作收，台指期也跟殺，收跌2152點，摜殺至19374點跌停鎖死。

史上最慘！台積電跌88元收815 台股大跌1807點來到19831

由於美國股市表現不佳，台股也受到拖累，今（5日）台股開低走低，終場大跌1807點來到19830.88點，跌幅8.35％，成交量6407.93億元。

台股重殺逾1700點 經長郭智輝：全球股災「大家要有準備」

美股大跌，台股今（5）日大血洗，盤中一度重殺逾1700點，失守2萬點關卡，亞洲股市也一片慘綠，對此，經濟部長郭智輝表示，對於全球股災，大家要有準備，這是全球景氣的一部分，且環境變動也會影響景氣。

殺紅眼！鴻海、群創、友達盤中亮燈跌停 台積電守不住也跌停

台股今日上演大屠殺，台積電（2330）開低走低，最後仍亮燈跌停，下跌90元至813元，指數也重挫超過1800點。

台積電盤中跌停！單日跌90元破紀錄 市值蒸發逾2兆

台股遭血洗，台積電（2330）成為空頭攻擊重心，近收盤前33分鐘亮燈跌停，單日下跌90元，市值蒸發逾2.33兆元，創史上最慘紀錄。

台股殺1700點經長郭智輝喊「要有準備」 00940刷8.92元新低價

台股今（5）日盤中重挫逾1700點，經濟部長郭智輝發言喊「大家要有準備」進一步打擊多頭士氣，至10點20分左右，245家上市公司摜至跌停，元大台灣價值高息ETF（00940）爆出逾30萬張大量，刷8.92元掛牌以來新低價。

股后世芯-KY摜跌停 一張現賠23萬

台股今日上演大逃殺！開盤重挫逾千點，盤中更一度跌破2000點來到19926.66點，跌幅超過1700點，其中高價股更是一片倒，其中世芯-KY（3661）今日開盤即打入跌停鎖死，下跌230元，等於一張就賠23萬元，讓不少投資人心在淌血。

台股一度失守2萬！狂摔1700點逼近熊市 鴻海等245家公司盤中跌停

受歐美日股重挫影響，台股今（5）日在權值股鴻海（2317）、台積電（2330）帶頭殺之下開盤1小時盤中重挫逾1700點，最低報19926.66點，與7月11日刷歷史最高價24416.67點相較，跌幅超過18.39%，若跌逾2成將被認定為進入熊市，投資人搖頭。

快訊／台股大屠殺！台積電殺60元至843 指數血洗逾1300點

受美日股市重挫影響，台股今（5日）開盤重挫逾千點，台積電（2330）開盤狂殺60元至843元，900元大關守不住；指數殺逾1300點刷史上最大盤中跌點紀錄。